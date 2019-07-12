TÜM İzmir'in 18 aydır onayını beklediği Buca Metrosu için beklenen haberin gelmesi üzerine hizmette adalet vurgusu yapan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olarak bunu hak ediyorduk. Bu imza bir milat olmasını diliyoruz. El ele verdik, talebimizi yüksek sesle Ankara'ya ilettik, hakkımızı aldık. Artık gönül rahatlığıyla bir sonraki istasyon Buca diyoruz" dedi.

Bugün gelen güzel haberin 500 bin kişinin yüzünü güldürdüğünü dile getiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Projeyi gündeme getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilk günden bu yana destek sunan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme taşıyarak şahlandıran Başkanımız Tunç Soyer, Meclis'e taşıyan vekillerimiz ve sokaktaki sesimiz olan tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz. Onay makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bucalılar namına teşekkür ederim. Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olarak bunu hak ediyorduk. El ele verdik, talebimizi yüksek sesle Ankara'ya ilettik, hakkımızı aldık. Artık gönül rahatlığıyla bir sonraki istasyon Buca diyoruz. Beş yıl içinde tamamlanması planlanan bu büyük yatırım sayesinde ilçenin trafik sorununa neşter vuracağız" diye konuştu.

METRO PROJESİ KİLİTTİ

Gelecek yıl ilk kazması vurulacak olan metro projesinin kentin en büyük sorunu olan trafik konusuna da şifa olacağını vurgulayan Kılıç, "Biz bu konuda seçim öncesine de dayanan çok titiz bir çalışma yürütüyorduk; ancak kilit noktayı her zaman metro projesi oluşturuyordu. Sorunun çözülmesiyle birlikte Buca'nın trafik sorununa neşter vuracağız. Bu engelin Tarihi kimliği, kent dokusu ve doğası ile daha da öne çıkmaya layık olan Buca, trafik sorunuyla anılmayı hak etmiyor. Metro sadece Buca değil, İzmir trafiğini de rahatlatacak. Metro projesiyle Buca artık gidilmesi zor bir yer olmayacak" dedi.

DEMİRYOLU KÜLTÜRÜNÜ EN NAİF YANSITAN KENT

Buca'nın en nostaljik değerlerinden birinin de demiryolu kültürü olduğuna dikkat çeken Kılıç, "Buca, demiryolu taşımacılığına en naif biçimde ev sahipliği yapan ilçelerden biridir. Bu kültürün yeni nesil, çağdaş bir anlayışla kentimizde yeniden hayat bulacak olması, bizler için kültürel bir önem de taşıyor. Üçyol'dan başlayarak Çamlıkule'ye kadar Buca'yı 11 istasyonla dolaşacak olan metro, kentimizin kıymetine kıymet katacak bir mücevher kolye olacak.

Kaynak: Bültenler