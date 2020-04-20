Bir Sonraki iPhone, Kablosuz Şarj Özelliği ile Gelebilir
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Apple, Teknoloji

Bir Sonraki iPhone, Kablosuz Şarj Özelliği ile Gelebilir

Apple, USB-C portuna sahip iPad Pro'yu tanıttığından beri, birçok kişi USB-C'nin iPhone'lara ne zaman geleceğini merak ediyor.

20.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:53
Bir Sonraki iPhone, Kablosuz Şarj Özelliği ile Gelebilir

Apple, USB-C portuna sahip iPad Pro'yu tanıttığından beri, birçok kişi USB-C'nin iPhone'lara ne zaman geleceğini merak ediyor. Bunu merak etmeleri de gayet doğal çünkü artık dünya genelinde birçok cihazda USB-C bağlantısı kullanılıyor.

iPhone'lara USB-C Özelliği Gelmeyebilir

Tüm işaretler, bir sonraki mantıklı adımın bu yönde olacağını işaret ediyor. Ancak FrontPageTech'den Jon Prosser'ın attığı yeni bir tweet'e göre, Apple iPhone'larına USB-C özelliğini getirmeyecek. Bunun yerine Apple, tüm portları kaldırarak kablosuz şarj seçeneğine yönelecek.

Prosser'ın bu tweet'i kulağa biraz tuhaf gibi gelebilir ancak 2019'da analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2021'de tamamen kablosuz bir iPhone tanıtabileceğini söylemişti. Yani demek oluyor ki Apple, sadece şarj portunu değil USB-C bağlantısını da tamamen devre dışı bırakacak ve bunun yerine yeni iPhone'u kablosuz şarj özelliği ile donatacak.

I feel like I shouldn't have to say this, but no — there's absolutely not USB-C in iPhone 12.

Apple will go portless before they go USB-C.

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 18, 2020

Cesur bir adım gibi görünüyor fakat bu özelliğin bazı dezavantajlarının da olabileceğini düşünüyoruz. Örneğin bir yere seyahat ederken iPhone'unuzu şarj etmeniz gerektiğinde, yanınızda bir kablosuz şarj aparatı taşımanız ve bu aparatı takabileceğiniz bir priz aramanız gerekecek.

Yeni iPhone'ların tamamen kablosuz şarj özelliği ile geleceği elbette henüz kesin değil, tüm bunlar şimdilik tahminlerden ve söylentilerden ibaret. Ancak yine de USB-C bağlantılı bir iPhone görmeyi umanlar hayal kırıklığına uğrayabilir.

Kaynak: Tamindir

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