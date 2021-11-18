Bir sonraki faiz kararı ne zaman? Aralık faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı tarihleri! Merkez Bankası PPK karar takvimi

Bir sonraki faiz kararı ne zaman? Aralık faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı 18 Kasım 2021 bugün açıklanan faiz kararının ardından araştırılan konu başlıkları arasında yer aldı. Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı bugün açıklandı. Bir sonraki Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

BİR SONRAKİ FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2021 Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puan faiz indirimi kararı almıştı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından Aralık ayında faizlerin nasıl olacağı araştırılıyor. İşte Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantı tarihi...

MERKEZ BANKASI PPK ARALIKAYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı 16 Aralık 2021 Perşembegünü 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası'nın dolardaki yükseliş sonrası faiz artırımına gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası eylül ayında başladığı ve ekim ayında sürdürdüğü faiz indirimine bir yenisini daha ekledi. Son 2 ayda 300 baz puan faiz indiren Merkez, bu ay da 100 baz puanlık indirimle faizi yüzde 16'dan yüzde 15'e çekti.

Merkez Bankası eylül ayında politika faizinde 100 baz puanlık indirime gitmişti. Geçen ay ise piyasa beklentisinin üstünde bir indirime giden Merkez, faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürmüştü. Bu ay da indirim serisine devam eden Merkez Bankası, piyasa beklentisi doğrultusunda 100 baz puanlık indirimle faizi yüzde 15'e çekti. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16'dan yüzde 15'e indirilmesine karar vermiştir." denildi.

Merkez Bankası'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16'dan yüzde 15'e indirilmesine karar vermiştir.

"ENFLASYONDA GÖRÜLEN YÜKSELİŞİN BEKLENENDEN UZUN SÜREBİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ"

Küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanma ve aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerinde olumsuz yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

"CARİ İŞLEMLER DENGESİNDEKİ İYİLEŞMENİN SÜRMESİ BEKLENMEKTE"

Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Dayanıklı tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız tüketim mallarında toparlanma devam etmektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir.

"PARA POLİTİKASINDAKİ GÜNCELLEME, TİCARİ KREDİLERDE OLUMLU ETKİ YAPTI"

Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerle ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar vermiştir. Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir.

"KURUL, KARARLARINI ŞEFFAF ÇERÇEVEDE ALMAYA DEVAM EDECEK"

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti Enflasyon Raporu Finansal İstikrar Raporu 21 Ocak 2021 28 Ocak 2021 28 Ocak 2021 18 Şubat 2021 25 Şubat 2021 18 Mart 2021 25 Mart 2021 15 Nisan 2021 22 Nisan 2021 29 Nisan 2021 6 Mayıs 2021 11 Mayıs 2021 28 Mayıs 2021 17 Haziran 2021 24 Haziran 2021 14 Temmuz 2021 19 Temmuz 2021* 29 Temmuz 2021 12 Ağustos 2021 19 Ağustos 2021 23 Eylül 2021 30 Eylül 2021 21 Ekim 2021 28 Ekim 2021 28 Ekim 2021 18 Kasım 2021 25 Kasım 2021 26 Kasım 2021 16 Aralık 2021 23 Aralık 2021 20 Ocak 2022 27 Ocak 2022 27 Ocak 2022 17 Şubat 2022 24 Şubat 2022 17 Mart 2022 24 Mart 2022

Faiz oranlarının %16'dan, %15'e düşürülmesinin ardından sizce dolar düşecek mi? #faizkararı #Dolar — Haberler (@Haberler) November 18, 2021

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