İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, şu ana kadar 3 oyuncuyu renklerine kattıklarını ve transferlere devam edeceklerini, önceliklerinin ise sol bek olduğunu söyledi.



Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer politikalarını belirlediklerini dile getirerek, "Şu an 3 transfer yaptık, daha da transfer yapacağız. Kampa gidince hocanın farklı raporları olur, o raporlar doğrultusunda farklı gelişmeler de olabilir. Bir sol bek alma niyetimiz var. Onu takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Turuncu-lacivertli takımın önemli isimleri Edin Visca ve Cengiz Ünder hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili de konuşan Göksel Gümüşdağ, şunları kaydetti:



"Cengiz ve Visca, 2021'e kadar oyuncularımız. Sözleşmeleri var. Geçen sezonu iyi geçirdiler. Önemli oyuncularımız, gönderilecek diye bir şey yok. Teklifler var mı? Evet. Cengiz'e 4 Avrupa kulübünden teklif var. Bunları değerlendirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü Cengiz'in 1-2 yıl daha Medipol Başakşehir formasını giymesini ve daha da iyi bir çıkış yakalayacağını düşünüyoruz. Visca ile ilgili ise resmi bir teklif almadık."



"Gruplara kalmak için ilk tecrübemiz olacak"



Yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek sözlerini sürdüren Gümüşdağ, "Yeni sezondaki ilk günümüz. Öncelikle başta teknik direktörümüz ve tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum, kupada finalist, ligde de başından sonuna iki takım yarıştık, Beşiktaş şampiyon, biz ikinci olduk. Aslında başarılı ama kupasız bir sezon oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Futbolda dün yok." şeklinde konuştu.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edeceklerini hatırlatan Göksel Gümüşdağ, şunları ifade etti:



"Ayın 14'ünde Şampiyonlar Ligi için kura çekilecek. Gruplara kalmak için ilk tecrübemiz olacak. Gerek Medipol Başakşehir'e gerek Avrupa kupalarında mücadele edecek diğer takımlarımıza başarılar diliyorum. Bizim için de heyecanlı ve önemli bir tecrübe olacak. Umarım 2017-2018, seyir zevki yüksek ve tribünlerin dolu olduğu bir sezon olur. Herkese sakatlıksız bir sezon diliyoruz."