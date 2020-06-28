Bir sokak karantinaya alındı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.

İnönü Mahallesi 1954'üncü Sokak'ta, pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan ve tedavi altına alınan 8 kişinin, diğer evlerdeki bazı vatandaşlarla temas kurdukları gerekçesiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca sokağın karantinaya alınmasına karar verildi.

Sokakta başlatılan karantina uygulaması 7 gün sürecek.

Kaynak: AA