Bir sokak karantinaya alındı
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Bir sokak karantinaya alındı

Bir sokak karantinaya alındı
07.05.2020 19:30 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:31

Kilis'te bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kilis'te bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, Namık Ünler Paşa Mahallesi Prof. Dr. Hikmet Celkan Sokak'ta Kovid-19 vakaları görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sokağın 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği bildirildi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Bu sokakta herkes akraba olduğu için birbirlerini ziyaret etmişler. O yüzden sokağın karantina altına alınmasına karar verildi. Burada yaklaşık 80 kişi yaşıyor." dedi.

Bir sokak karantinaya alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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