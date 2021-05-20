"Bir Sloganın Hikayesi: Yeter Söz Milletindir!" programı, TRT Radyo 1'de yarın başlayacak

TRT Radyo 1 tarafından dinleyicilerle buluşturulacak "Bir Sloganın Hikayesi: Yeter Söz Milletindir!

TRT Radyo 1 tarafından dinleyicilerle buluşturulacak "Bir Sloganın Hikayesi: Yeter Söz Milletindir!" başlıklı program, yarın yayınlanmaya başlanacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, program 27 Mayıs 1960'ta yapılan askeri darbenin ardından Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun 16-17 Eylül 1961'de idam edilmelerinin 60. yılı kapsamında hazırlandı.

TRT Radyo 1'de yayınlanacak programda, 1899 yılında Aydın'da dünyaya gelen Ali Adnan Menderes'in 62 yıl süren yaşamı, 27 Mayıs 1960'ta yapılan askeri darbe, Yassıada yargılamaları ve Türk siyasi hayatının önemli dönüm noktaları anlatılacak.

Türkiye'de demokrasi tarihinin önemli kırılma noktalarından biri sayılan 1950 seçimlerinde "Yeter! Söz Milletindir!" sloganıyla iktidara gelen Demokrat Parti'nin, milletin şuurunda hüzünlü bir hatıra bırakan hikayesi dinleyiciye aktarılırken, TRT'nin zengin arşivinden kayıtlara da yer verilecek.

Dönemin gazete ve dergilerinde yer alan haberlerin yanı sıra akademisyenler ve uzmanlarla yapılmış röportajlar da dinleyicilerin dikkatine sunulacak.

TRT'nin deneyimli spikerlerinden Rıza Okur tarafından seslendirilecek program, yarın saat 14.30'ta yayınlanmaya başlanacak.

Program her hafta cuma günü yayınlanarak eylül ayının sonuna kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz