Bir Siyahinin Öldürülmesi Protesto Edildi

İtalya'nın kuzeyindeki Floransa'da geçen pazartesi günü Senegalli Idy Diene'nin (54) silahla vurularak öldürülmesi, Floransa ve Napoli'de düzenlenen "ırkçılık ve faşizm karşıtı" eylemlerle protesto edildi.

Floransa'da ve çevre bölgelerde yaşayan yaklaşık 10 bin Senegalli, Müslüman ve İtalyan, Santa Maria Novella Meydanı'nda toplandı.

Meydandan Diene'nin öldürüldüğü Vespucci Köprüsü'ne yürüyen eylemciler, "Hepimiz birilerine göre yabancıyız", "Irkçılığı durdurun", "Hayatı savunuyoruz", "Faşizm ve ırkçılığa karşı", "Irkçılık ve faşizm bizim düşmanımız" ve "Kimi hedef alıyorsun?" yazılı pankartlar açtı.

"Cinayetin sebebinin ırkçılık olduğu görmezden geliniyor"

Göstericiler, etraftan geçenlere Diene cinayetini ve 2011 yılında aşırı sağcı CasaPound sempatizanı bir kişi tarafından öldürülen Senegalliler Samb Modou ve Diop Mor'u anlatan bildiriler dağıttı.

Bildiride, "Özellikle İtalya'daki seçim sonrası bu atmosferde, siyasetçiler ve ana akım medya bu cinayetin temel sebebinin ırkçılık olduğunu görmezden geliyor. Herkesi bu duruma tepki göstermeye çağırıyoruz. Siyasetçilerin oluşturduğu yükselen nefret ve ırkçılık, bu tür ırkçı cinayet ve şiddete ortam hazırlıyor." ifadelerine yer verildi.

İnsani dayanışma gösterilerek ırkçılığa karşı hep birlikte savaşılması gerektiğinin altı çizilen bildiride, ancak bu şekilde beraberce yaşamanın mümkün olduğu belirtildi.

Protestocular faşizm ve ırkçılık karşıtı, aynı zamanda aşırı sağcı Lig partisi ve lideri Matteo Salvini aleyhine sloganlar attı.

Senegalli ve Müslümanlar, Diene'nin öldürüldüğü yerde, anısına koyulan buketlerin başında dua etti.

Çiçeklerin yanında köprüye ayrıca, İtalyanlara yönelik bir mektup da asıldı. Mektupta şunlar kaydedildi:

"Sevgili İtalyan kardeşlerimiz, eğer bugün aç, işsiz veya fakirseniz, bundan biz siyahiler, Afrikalılar sorumlu değiliz. Bundan (eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas) Sarkozy ve (eski İtalya başbakanı Silvio) Berlusconi gibi yöneticiler sorumludur. Bu durumdan Libya'yı ve Afrika'yı bombalayanlar sorumludur. Eğer bombalanan yer İtalya olsaydı siz ne yapardınız? Zavallı Idy Diene'nin ne suçu var? Tabii siyahi olmaktan başka çünkü İtalya'da siyahi olmak yeterli bir suç."

Protestoya katılan Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Diene için cenaze töreni düzenleyeceklerini belirtti.

İtalya İslami Toplum Birliği (Ucoii) Başkanı ve Floransa İmamı İzzedin Elzir, "Bugünden itibaren halklarımız arasında barış ve beraberce yaşamayı hedefleyen yakın bir ilişki tesis edebilmek için baştan başlayabileceğimize inanıyorum. Bugünkü etkinliğe katılan ve günlerdir dayanışma mesajları veren tüm Floransa halkına teşekkür ediyorum. Bu bir kez daha bizim büyük ve birleşik bir aile olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Eylemciler daha sonra tekrar protestonun başladığı meydana dönerek protestoyu sonlandırdı.

Diene, Napoli'de de anıldı

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica'nın haberine göre, Napoli'de de Senegalli Idy Diene, şehirdeki Senegal toplumu ve "faşizm karşıtı gruplar" tarafından düzenlenen protestoyla anıldı.

Floransa'daki gösteriyle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen protestoda Napoli Belediye Başkanı Luigi de Magistris de hazır bulundu.

Eylemciler, yoldan geçenlere çiçekler vererek "Irkçılığı, faşizmi ve cinayetleri durdurun" çağrısında bulundu.

Savcı, cinayetin "ırkçı saikle işlenmediği" savunuyor

Floransa'da pazartesi günü Idy Diene (54) adlı Senegalli, ABD Konsolosluğunun yakınındaki Vespucci Köprüsü'nde silahla vurularak öldürülmüştü. Olayla ilgili 65 yaşındaki bir İtalyan gözaltına alınmıştı.

Polis, katil zanlısının verdiği ilk ifadede, "Sabah saatlerinde kendini öldürmek için evinden çıktığını ama daha sonra ailesine daha fazla yük olmamak için rastgele birini öldürerek hapse girmeye karar verdiğini, önce çocuklu bir aileye denk geldiği için ateş etmediğini ve daha sonra siyahi kişiyi görünce onu vurduğunu" söylediğini aktarmıştı.

Floransa Başsavcısı Giuseppe Creazzo, cinayetle ilgili "ırkçılığın" bir etken olmadığını, "katil zanlısının herhangi bir siyasi grupla, sağcı veya ırkçı olanlarla ilgisinin bulunmadığını" belirtmişti.

Diene'nin öldürüldüğü Vespucci Köprüsü'nde pazartesi ve salı günü toplanan Senegalli ve Müslümanlardan oluşan grup, olayı protesto etmişti.