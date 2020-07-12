Bir site içine ağaca yuva yapan arılar toplandı
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Bir site içine ağaca yuva yapan arılar toplandı

Bir site içine ağaca yuva yapan arılar toplandı Bilecik bir site içindeki ağaca yuva yapan arı kolonisi uygun bir alana götürüldü.

12.07.2020 19:13 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:21

Bir site içine ağaca yuva yapan arılar toplandı

BİLECİK - Bilecik bir site içindeki ağaca yuva yapan arı kolonisi uygun bir alana götürüldü.

Alınan bilgilere göre; kent merkezinde Özbelde Sitesi sakinlerinin site içerisinde bulunan bir ağaçta yuva yapan arılarının çokluğu nedeniyle Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine talepte bulundular. Talep üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanı bir kişi özel bir kıyafetle arılarının bulunduğu ağaca gelerek, elindeki kovana arıları topladı. Toplanan arı kolonisi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Ardından arılar uygun bir alana bırakıldı. Site sakinleri de çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Bir site içine ağaca yuva yapan arılar toplandı

Kaynak: İHA

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