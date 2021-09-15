Bir sınıfta 4 pozitif vaka, sınıf karantinaya alındı - Haberler
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Bir sınıfta 4 pozitif vaka, sınıf karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Haberler | Güncel

Bir sınıfta 4 pozitif vaka, sınıf karantinaya alındı Veli Der Derneği Edirne Başkanı Benay Gürsel: "Diğer okullardan da pozitif vaka haberleri alıyoruz, vaka artışı çok hızlı oldu" Edirne Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda bir sınıfta 4 öğrencinin korona virüs testleri pozitif...

Bir sınıfta 4 pozitif vaka, sınıf karantinaya alındı

Veli Der Derneği Edirne Başkanı Benay Gürsel: "Diğer okullardan da pozitif vaka haberler i alıyoruz, vaka artışı çok hızlı oldu"

EDİRNE - Edirne Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda bir sınıfta 4 öğrencinin korona virüs testleri pozitif çıkınca sınıf karantinaya alındı. Evlerine gönderilen sınıftaki öğrenciler 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacak.

Edirne Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda bir sınıfta öğrencilerde korona virüs belirtileri tespit edildi. Hızlıca öğrencilere korona virüs testi yaptırıldı. 4 öğrencinin korona virüs testi pozitif çıkınca sınıfta bulunan tüm öğrenciler evlerine gönderildi. Bu öğrencilerin 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları öğrenildi.

"Vaka artışı çok hızlı oldu"

Veli Der Derneği Edirne Başkanı Benay Gürsel, Edirne'de bazı okullarda korona virüs vakalarının artmaya başladığını öne sürerek, "Edirne'de iki sınıf karantinada. Ancak diğer okullardan da pozitif vaka haberler ini maalesef alıyoruz. Vakalar 14-15 gün geçtikten sonra yavaş yavaş başlar diye düşünüyordum ama Edirne'de çok hızlı oldu vaka artışı" dedi.

Bir sınıfta 4 pozitif vaka, sınıf karantinaya alındı

Bir sınıfta 4 pozitif vaka, sınıf karantinaya alındı

Bir sınıfta 4 pozitif vaka, sınıf karantinaya alındı

Bir sınıfta 4 pozitif vaka, sınıf karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Son Dakika Haberleri
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