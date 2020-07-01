"Bir Sigmund Weinberg Belge-meseli"nin dünya prömiyeri çevrim içi yapılacak Türkiye'de sinemanın öncülerinden Sigmund Weinberg'e odaklanan "Bir Sigmund Weinberg Belge-meseli"nin dünya prömiyeri yapılacak.

Türkiye'de sinemanın öncülerinden Sigmund Weinberg'e odaklanan "Bir Sigmund Weinberg Belge-meseli"nin dünya prömiyeri yapılacak.

Profesör Savaş Arslan imzasını taşıyan yapımın ilk gösterimi yarın ve 3 Temmuz'da İstanbul Modern'in web sitesi üzerinden izlenebilecek.

Ayrıca, 2 Temmuz 19.30'da İstanbul Modern Sinema Danışmanı Müge Turan, yönetmen Savaş Arslan ile müzenin YouTube kanalında canlı söyleşi gerçekleştirecek.

İstanbul Modern Sinema'nın çevrim içi gösterim programı kapsamında izleyiciyle buluşacak belgesel, 20. yüzyıl başlarında İstanbul'daki sosyal yaşama ışık tutuyor.

Belgesel, fotoğraf makinesinden gramofona, sinemadan otomobile dönemin teknolojik yeniliklerinin, 1908'de İstanbul'un ilk sinema salonunun açılmasının ve Weinberg'in beş kıtaya dağılmış ailesinin izlerini sürüyor.

"Bir Sigmund Weinberg Belge-meseli", birçok değişimin yaşandığı o dönemde, hem Sultan 2. Abdülhamid'in hem de Sultan V. Mehmed Reşad'ın resmi fotoğrafçısı ve sinemacısı olan Weinberg ile ilgili kapsamlı bir araştırma sunuyor.

Film, Burçak Evren ve Giovanni Scognamillo gibi sinema tarihçileriyle yapılan röportajların yanı sıra Karagöz ile Weinberg'in, gölge oyunu ile sinema filmlerinin aralarındaki fark ve bağlantılara da esprili bir dille yer veriyor.

Kaynak: AA