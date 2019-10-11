11.10.2019 17:58

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5 ülkeden gelen 36 öğrenci uyuşturucu, sigara ve alkol gibi bağımlılıklarla mücadele amacıyla vatandaşlardan elma karşılığında sigara topladı.

Almanya, Romanya, Macaristan, Makedonya ve Letonya'dan gelen öğrenciler, "Uyuşturucudan Uzak Kal-Güvende Kal" projesi kapsamında Salı Pazarı'nda stant kurdu.

İlk olarak madde bağımlılığının zararlarını anlatan bir tiyatro gösterisi sergileyen öğrenciler, daha sonra elma karşılığında vatandaşlardan sigara istedi. Öğrenciler, "Bir sigara ver bir elma al" sloganıyla ellerindeki elmalarla vatandaşların sigaralarını takas etti.

Proje koordinatörü Eren Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının bağımlılıkla ilgili vatandaşları bilgilendirmek olduğunu söyledi.

İnsanların bağımlılıklarından hemen vazgeçemediğini aktaran Eren, "Zararlı alışkanlıklarımızı yararlı alışkanlıklarla değiştirmemiz gerekiyor. Buna bir örnek oluşturmak istedik. " dedi.

Projeye Macaristan'dan katılan Botond Jeney ise ilginç bir aktivite gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Vatandaşlardan toplanan sigaralar ise kırılarak çöpe atıldı.

Kaynak: AA