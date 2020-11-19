Bir sıfırın olmadığını görünce şaştı kaldı
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Bir sıfırın olmadığını görünce şaştı kaldı

19.11.2020 08:58 | Son Güncelleme: 19.11.2020 09:09
Bir sıfırın olmadığını görünce şaştı kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kafe işletmecisi, 100 liranın üzerinde bir sıfırın eksik olduğunu görünce şaşırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kafe işletmecisi, 100 liranın üzerinde bir sıfırın eksik olduğunu görünce şaşırdı. Sahte olup olmadığını kontrol eden işletme sahibi, paranın gerçek olduğunu anlayınca derin bir nefes aldı.

Merkez Bankası tarafından basılan hatalı paralar bu aralar Türkiye genelinde çoğaldı. Paralarda sıfırın eksik olduğunu gören vatandaşlar birbir hayaller içerisine giriyor. İnegöl'de kafe işleten Ramazan İlçin'da onlarda biri. Akşam hesap kitap yaparken 100 TL paranın üzerinde bir sıfırın eksik olduğunu fark etti. Önce paranın sahte olacağını düşündü ancak yaptığı kontrolde paranın gerçek olduğunu görünce şaştı kaldı. Konuyla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Ramazan İlçin, "Geçen akşam hesapları toplarken paraları sayarken gözüme bir şeye takıldı . Parayı sayıyorum sayı yorum sıfırı eksik bir tanesi dikkatimi çekti acaba yorgunluktan mı diye tekrar cebime koydum. Sabahleyin tekrar baktım. Bankaya gittik kontrol ettirdik, paranın gerçek olduğunu öğrendik. 100 TL'deki bir sıfır eksik basılmış. İnsanlar parayı çok merak ediyor, görmeye geliyorlar, fotoğraf çekiniyorlar" dedi.

(Seyfettin Aras/İHA)

Bir sıfırın olmadığını görünce şaştı kaldı
Bir sıfırın olmadığını görünce şaştı kaldı
Bir sıfırın olmadığını görünce şaştı kaldı
Bir sıfırın olmadığını görünce şaştı kaldı
Bir sıfırın olmadığını görünce şaştı kaldı
Bir sıfırın olmadığını görünce şaştı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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