Bir Siber Güvenlik Şirketinden Taraflı Huawei Araştırması

Amerikan hükümeti ile Çinli teknoloji üreticisi Huawei arasında sular durulmuyor. Trump'ın açıklamaları sonrasında harekete geçen Amerika Ticaret Bakanlığı'nın aldığı karara karşı ayakta kalmaya çalışan Huawei ile ilgili şimdi de yeni bir araştırma ortaya çıktı. Ancak bu araştırmaların, halihazırda Huawei'yi casuslukla suçlamakta olan ABD'ye bağlı bir şirket tarafından yapılmış olması, sonuçların tartışılmasına neden oldu.

Bir siber güvenlik firması olan Finite State tarafından yürütülen araştırmaların sonuçlarını bizzat şirket yetkilileri paylaştı. Huawei'nin kurumsal ağ ekipmanlarında çok sayıda donanım yazılımı bulunduğunu söyleyen şirket yetkilileri, bu yazılımların çok fazla güvenlik açığı içerdiğini ve bu açıkların bilgisayar korsanları tarafından çok kolay bir şekilde kullanılabileceğini ifade ettiler. Bu durumun, Huawei'nin Çin dışındaki müşterileri için kurmuş olduğu telekomünikasyon ağlarına izinsiz müdahele etmesi iddiasını desteklediğini söyleyen şirket yetkilileri, bu güvenlik açıklarının sistemlerdeki kişilerin verilerini depolamaya ve değiştirmeye müsade edebileceğini belirttiler.

Açıklanan bu rapor sonuçlarının genel konusunu, Huawei'nin güvenlik açısından yetersiz bir şirket oluşu ve bunu bilerek yapması oluşturuyordu. Ancak bu sonuçlar hala Amerikan hükümeti tarafından Huawei'nin casusluk yaptığını ispatlamaya yetmiyor. Olay sadece bir siber güvenlik şirketinin Amerikan hükümetinin Huawei'ye karşı biraz daha nefret duymasını sağlamış oldu. Bakalım ilerleyen günlerde konuyla ilgili neler söylenecek.