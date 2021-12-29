'Bir şey olmaz diye aşı yaptırmadığı için ağabeyimi kaybettim'

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde koronavirüs aşısını yaptırmayan eczacı Bülent Gülhan (63), yoğun bakımdaki tedavisinin 19'uncu gününde yaşam savaşını kaybetti. Aynı dönemde hastalığı hafif atlatan kardeşi Ertan Gülhan (53), "2 sene geçti, 'bize bir şey olmaz' diye düşündük. Ben de aşı olmamıştım. Ben iyileştim ama ağabeyim o şansı elde edemedi. Aşı koruyor, yaşatıyor" dedi.

Kiriş Mahallesi'nde eczacılık yapan Bülent Gülhan ve ailesi, 'bir şey olmaz' düşüncesiyle koronavirüs aşısı yaptırmadı. Bülent Gülhan, 6 Kasım'da rahatsızlandı. Evde bir süre ilaç takviyesiyle kendine bakmaya çalışan Gülhan, 4 gün sonra fenalaşınca ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Kontrollerde Gülhan'ın koronavirüs olduğu belirlendi, eşi Maria ile kardeşi Ertan Gülhan'ın da testleri pozitif çıktı.