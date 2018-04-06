Bir Senden Bir Benden' Teşvikiyle İşverenlerin İşi Kolaylaşacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Osmaniye İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, 'Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği' projesi kapsamında, istihdamı artırmak amacıyla "İlave İstihdam" ve "Bir Senden Bir Benden" isimli teşviklerle işverene kolaylık sağlayacağını söyledi.

Düzenlendiği basın toplantısında istihdam teşviklerini anlatan Altunkaynak, ilave istihdam teşviği kapsamında 2020 sonuna kadar işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle, vergi ve sosyal güvenlik primi desteği teşvikinin getirildiğini ifade etti.

İmalat ve bilişim sektöründe asgari ücret üzerinden sağlanan sigorta prim desteğinin ilk kez prime esas kazanç üzerinden ödeneceğini ifade eden Müdür Altunkaynak, "Dolayısı ile bu sektörlerde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanacak. İmalat ve bilişim dışındaki sektörlerde ise ilave istihdam edilecek her bir çalışanın sigorta primleri ve vergisi asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olacak. Teşvik kapsamındaki sigortalılarda; İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması, işe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla sigortasının bulunmaması, 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmesi şartı aranıyor" dedi.

"Bir Senden Bir Benden" teşvik uygulaması ile küçük esnaf ve ticaret erbaplarına devlet tarafından destek sağlanacağını kaydeden Altunkaynak "Bu kapsamda 1 ile 3 çalışanı olan imalat iş yerlerinin 2018 yılında mevcut çalışan sayılarına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş arası gençlerin ücret, sosyal güvenlik primleri ve vergileri bir ay işveren bir ay devlet tarafından ödenecek. İŞKUR'a kayıtlı işsiz olup, 1 Ocak - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında işe alınan kişileri kapsayan uygulamada işe alınacak kişide işe giriş tarihi itibariyle işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması şartı aranıyor. Bunun yanı sıra işe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortasının bulunmaması gerekiyor. İş yeri açısından aranan şartlar ise imalat sektöründe faaliyet göstermesi ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olan işverene ait iş yeri olması şartı aranıyor. İş yerinin prim borcu, idari para cezasının bulunmaması ve sigortasız işçi çalıştırmaması ve bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırması gerekiyor" şeklinde konuştu. - OSMANİYE