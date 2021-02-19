BİR ŞEHZADEMİZ EKSİKTİ O DA OLDU!

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II. Abdülhamit'in 4. kuşak torunu Kayıhan Osmanoğlu, çakarlı arabayla geldiği caddede nasıl bir törenle karşılaştı? Mesleği gazetecilik olan Osmanoğlu'nun önceden öne çıkan açıklamalarını inceledik. Hangi iddialarda bulunmuş? Bursa'da meydana gelen üzücü olayda 'mobbing' iddası sosyal medyayı sarstı, mobbing nedir? Nasıl önüne geçilebilir? TÜİK açıkladı, Türkiye'nin en mutlu insanaları kim? Evliler mi bekarlar mı daha mutlu? En mutsuz yaş grubu hangisi? 10 kişinin kaçı 'gelecekten yine de umutluyum' diyor? Fahrettin Koca, vatandaşları hangi konuda uyardı? Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü kabine toplantısı ardından kısıtlamalarla ilgili gelişmeleri açıkladı, ne olacak? Medya Ombusmanı Faruk Bildirici; hangi dikkat çekici istatistikleri paylaştı? İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dünya kediler gününe özel paylaşım yaptı. Twitter, hangi devlet başkanına 'etiket' ekledi? ABD'de dün Biden'ın salgın danışmanına yöneltilen soru sonrası herkes şaşkın kaldı, kısıtlamaların olduğu California'da kısıtlamaların olmadığı Florida'dan daha fazla mı hasta oranı var? Müjdat Gezen ve Metin Akpınar davasında dünki gelişmeler ne oldu? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı, 'İklim Değişikliği ile mücadele yol haritası' neleri içeriyor? ABD'nin Teksas eyaletinde son 100 yılın en büyük kar fırtınası vatandaşları nasıl etkiledi? İstifa eden Colorado Valisi hangi açıklamalarıyla dinleyenleri güldürdü? Dün kendi rekorunu kıran bitcoin, bugün yeni zirveyi kaç dolardan gördü? Çin ve AB arasındaki ticaret hacmi git gide büyüyor, ABD ile AB arasındaki ticaret düşüşte mi? AB; Çin ile ticaret yapmayı daha karlı mı buluyor? Trump, hala Cumhuriyetçilerin ilk tercihi mi? Hangi ünlü ABD'li yıldız halk isterse seçimlere katılacağını söyledi? Bill Gates, Elon Musk'a nasıl takıldı? Hangi ülkede salgın sonrası sinema sektörü rekor kırdı? Cüneyt Özdemir, Türkiye ve dünyadan gelişmeleri yorumlamaya devam ediyor.

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Kaynak: DailyMotion.com