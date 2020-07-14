Bir şehit veren, üç gazisi olan Pilavcı ailesi 15 Temmuz gecesini unutmuyor (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bir şehit veren, üç gazisi olan Pilavcı ailesi 15 Temmuz gecesini unutmuyor (1)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, bir şehit veren ve üç de gazisi bulunan Pilavcı ailesi, vatan için sergiledikleri kahramanlığın gururunu yaşıyor.

14.07.2020 11:50 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:57

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, bir şehit veren ve üç de gazisi bulunan Pilavcı ailesi, vatan için sergiledikleri kahramanlığın gururunu yaşıyor.

15 Temmuz gecesi Volkan Pilavcı, kardeşi Erkan, yeğeni Elif ve amcasının oğlu Hacı Pilavcı, ellerindeki Türk bayraklarıyla darbecilere karşı durmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı.

Külliye'ye vardıklarında helikopterden açılan ateş sonucu Volkan Pilavcı şehit, kardeşi, yeğeni ve amcasının oğlu gazi oldu.

Vatan, demokrasi ve milli irade için verdikleri mücadelenin onurunu yaşayan şehit ve gazi annesi Neziha Pilavcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit olan oğlu Volkan Pilavcı'nın çok hayırlı bir evlat, eşine ve çocuklarına da çok düşkün biri olduğunu söyledi.

Mertebelerin en büyüğüne ulaşan oğlunun acısını dün gibi yaşadığını dile getiren Pilavcı, o karanlık geceyi şöyle anlattı:

"Kırıkkale'de kaynımın oğlunun düğünü vardı. Volkanlar da gelecekti. Babasını aramış, 'Baba darbe oluyor, biz sokağa çıkalım mı?' diye sormuş. Babası da 'Çıkın tabii oğlum' dedikten sonra çıkmışlar. Bir süre sonra eşim sürekli aradı ama ulaşamadı. En sonunda torunumuza ulaştık. Torunumuz, "Dede duymadın mı? Dayılarım vuruldu." deyince hemen hastaneye doğru yola çıktık. Yol boyunca bombalar atılıyordu. Hastaneye vardığımızda kimse Volkanımı daha bulamamış. Oğlum şehit olmuş morga koymuşlar. Kızımın kucağında şehit olmuş. Volkan'ın kimliği yokmuş üzerinde. Morgun önüne şehitlerin fotoğraflarını koymuşlar oradan tanımışlar. Diğer oğlum da ağır yaralı yoğun bakımda yatıyordu. O gün, çok acı bir gündü. Hiç unutamıyorum. Çok büyük bir acı. Hem gururu var hem de acısı var."

Pilavcı, "Şehit evladımın iki çocuğu vardı. Biri 5 diğeri 9 yaşındaydı. Ben de üzüntüden kanser oldum. Kemoterapi tedavisi görüyorum. Şehit anası olmanın gururu olmasa bu acıya dayanamazdım. O gün Ankara'da olsaydık biz de giderdik. Benim oğlum vatan sevgisiyle yanıp tutuşuyordu." diye konuştu.

"Uyuma Ankara uyuma, uyursan bir daha uyanamazsın"

Gazi Erkan Pilavcı da abisinin o gece çok farklı bir ruh halinde olduğunu söyledi. Sokağa çıktıklarında abisinin bütün mahalleliyi sokağa çıkarmak için uğraştığını gördüğünü dile getiren Pilavcı, "Abim sokağa çıktığında avazının çıktığı kadar bağırıyordu. 'Uyuma Ankara uyuma, uyursan bir daha uyanamazsın' diyerek yürüyordu. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla da evdeki 6 kişi ile arabaya binerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne oraya doğru yola çıktık. Abim sürekli kimseye güvenemeyeceğimizi Binali Yıldırım veya Cumhurbaşkanımız ne derse onu yapacağımızı bizlere tembihliyordu." ifadelerini kullandı.

Külliye'ye önüne geldiklerinde ise insanlarda korku ve endişenin hakim olduğunu gözlemlediğini aktaran Pilavcı, şöyle devam etti:

"Geriye çekilenler oluyordu. Çünkü biz gelmeden önce orada üç kişiyi vurmuşlar. Amcamın oğlu Hacı Pilavcı, ablam ve çocuklarıyla arabayı uygun bir yere çekmek için gittiler. Abimle biz de yürüyerek Külliye'ye doğru devam ettik. İkimizin sırtında da Türk bayrağı vardı. İnsanların korkup geri çekildiğini gördük. Abim geri dönenleri 'Gitmeyin' diye azarlıyordu. İnsanları geri toparladıktan sonra FETÖ'cülere doğru tekrar yöneldik. O sırada abim bana 'Sakın korkma, bunlar gerçekten Türk askeriyse bize ateş etmezler. Sırtındaki Türk bayrağını öne çek' dedi."

Abisinin uyarılarından sonra sırtındaki Türk bayrağını önüne çeken Pilavcı, hain darbecilerin kurşunuyla akciğerinden vurulduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Türk bayraklarını sırtımızdan önümüze aldık. Biz ilerledikçe ateş etmeye başladılar. O sırada geri çekilmedim. Tam aksine FETÖ'cülere doğru koşmaya başladım. Çevremde kimse yoktu. Anons geçmeye başladılar geri çekilmem konusunda. Ben durmayınca taramaya başladılar. Bana denk gelmeyince acaba abime birşey oldu mu düşüncesiyle geriye döndüğüm sırada sağ akciğerimden vuruldum. Yüzüstü devrilince her yerim kan oldu. Nefes alamıyordum. Vücudumda 52-53 tane şarapnel parçası kaldı, çıkaramadılar."

O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın "Gücün üstüne güç vardır." sözünden ilham ve güç aldığını ifade eden Pilavcı, şunları kaydetti:

"Ben şuna çok inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği çok güzel bir söz var. 'Gücün üstünde güç vardır' der. Allah'ın evi olan Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe, fil ordusuyla geldiğinde Allah'ın da bir hesabı vardı. Allah Ebabil kuşlarını gönderip Kabe'sini korudu ve Ebrehe ordusunu helak etti. Bizler, bu ülkenin Ebabil kuşlarıyız. Ülkemize çirkin söz söylenirse, Sayın Cumhurbaşkanımızın kılına zarar gelirse bizler Ebabil kuşu olur, düşmanın üzerine yağarız."

Bir şehit veren, üç gazisi olan Pilavcı ailesi 15 Temmuz gecesini unutmuyor (1)

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil Güncel
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu Magazin
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil Politika
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü Magazin
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Son dakika: Dere taştı, Rize sular altında kaldı! Görüntüler sonrası Soylu'dan açıklama geldi: 2 yaralımızın durumu iyi
Son dakika: Dere taştı, Rize sular altında kaldı! Görüntüler sonrası Soylu'dan açıklama geldi: 2 yaralımızın durumu iyi
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Kaan Ayhan'ı gündemine alan Fenerbahçe, milli oyuncuya mesaj gönderdi: Seni çok istiyoruz, kimseye imza atma
Kaan Ayhan'ı gündemine alan Fenerbahçe, milli oyuncuya mesaj gönderdi: Seni çok istiyoruz, kimseye imza atma
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Bülent Turan Fatih Sultan Halife Hafter Mustafa Şentop
Magazin Reynmen Ezgi Mola Mabel Matiz Aybüke Pusat
Spor Okan Buruk Fırat Aydınus Ali Palabıyık Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çayeli
Şu an buradasınız: Bir şehit veren, üç gazisi olan Pilavcı ailesi 15 Temmuz gecesini unutmuyor (1) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 11:58:15. #1.14#
title