"Bir sandıkta sen oluştur" projesiyle evlilik çağındaki kızların hayallerini gerçekleştiriyorlar
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"Bir sandıkta sen oluştur" projesiyle evlilik çağındaki kızların hayallerini gerçekleştiriyorlar

'Bir sandıkta sen oluştur' projesiyle evlilik çağındaki kızların hayallerini gerçekleştiriyorlar
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta evlilik hazırlığındaki genç kızların mutluluğuna ortak olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Bir sandıkta sen oluştur" projesi başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta evlilik hazırlığındaki genç kızların mutluluğuna ortak olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Bir sandıkta sen oluştur" projesi başlatıldı.

Kahramanmaraş Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, kırsal bölgeler başta olmak üzere kent genelindeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlattığı kampanya ile evlilik çağına gelmiş 7 gelin adayının gönlüne dokundu.

Proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla tespit edilen ailelere ulaşan kooperatif yetkilileri, gönüllüler tarafından bağışlanan malzemeler ile oluşturdukları çeyiz sandıklarını gelinlik çağındaki genç kızlara ulaştırıyor.

Kooperatif Başkanı Yasemin Ayranpınar, AA muhabirine, proje sayesinde genç kızların hayatına dokunabilmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Yaklaşık 3 yıl önce "Kahramanmaraş kadınına nasıl destek oluruz" diye yola çıktıklarını anlatan Ayranpınar, bu yolda evlilik planı yapan ihtiyaç sahibi genç kızların hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunabilme fırsatı bulduklarını söyledi.

Projeyle şimdiye kadar 7 genç kızın hayallerine dokunduklarını aktaran Ayranpınar, "Bu projeyi yaparken valilikten destek aldık ve öncelikle kırsal bölgelerdeki genç kızlarımıza göndermeye karar verdik. Merkezdeki insanlarımız her şeye ulaşabiliyor ancak kırsal bölgelerdeki kızlarımız her şeye ulaşamıyor." diye konuştu.

Ayranpınar, "çoktan aza gönderelim" düşüncesinden hareketle durumu iyi olanlardan temin ettikleri malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını dile getirdi.

Sandıktaki malzemelerin birçoğunun evlerinde üretim yapan annelerin el emeği göz nuru eserleri olduğuna dikkati çeken Ayranpınar, şunları kaydetti:

"Önce kadın dayanışması diyoruz. İşleyenden sandığı kurana, getirenden paketleyene kadar hepimiz kadınız. Kızımız sandığını açtığı zaman ömür boyu yetebilecek bir çeyizi ve bunda birçok kadının emeği olduğunu hissedecek. Sandıkları, kesinlikle veren arkadaşlarımızın isimlerini belirtmeden hediye şeklinde gönderiyoruz. Anne demek her şey demek, anne olarak bir genç kızın hayallerini süslüyorsak mutluluk bizim için o. Sandıklarda, yemek, fincan, bardak, yatak takımları ile masa örtüsü, seccade, sabahlık, yatak örtüsü gibi genel hatlarıyla bir çeyizde neye ihtiyaç duyuluyorsa kızlarımıza hediye ettik. Bu sandıkların hepsine anne eli değdi."

Gelin adaylarından Elif Kabakçı da karşısında içi dolu çeyiz sanığını görünce çok mutlu olduğunu belirterek, "Herkesin eline emeğine sağlık. Gerçekten çok mutlu oldum ve bu kadar hediye beklemiyordum. Çoğu yöresel ve el emeği hediyeler. Evlilik yolunda bize bir destek de bu şekilde gelmiş oldu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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