: Bir sanatçının 120 bin dolarlık 'Duvara bantlanmış muz'u yemesi sonrası eser polis korumasına alındı

09.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:12

İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserindeki muzu, başka bir sanatçının duvardan kopararak yemesi üzerine eseri polis korumaya başladıView on euronews

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