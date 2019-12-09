Bir sanatçının 120 bin dolarlık 'Duvara bantlanmış muz'u yemesi sonrası eser polis korumasına alındı
İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserindeki muzu, başka bir sanatçının duvardan kopararak yemesi üzerine eseri polis korumaya başladıView on euronews.
09.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:12
İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserindeki muzu, başka bir sanatçının duvardan kopararak yemesi üzerine eseri polis korumaya başladıView on euronews
Kaynak: Euronews.com