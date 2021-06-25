Bir saatlik denetimde 23 bin 826 lira ceza
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Bir saatlik denetimde 23 bin 826 lira ceza

Bir saatlik denetimde 23 bin 826 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan bir saatlik denetime takılan ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenilen sürücülere toplamda 23 bin 826 lira para cezası uygulandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan bir saatlik denetime takılan ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenilen sürücülere toplamda 23 bin 826 lira para cezası uygulandı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 20 kişilik ekip, Cumhuriyet Meydanı, Niksar Caddesi ve Atatürk Mahallesi'nde eş zamanlı yaptığı şok uygulamayla sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, 35 araca radardan 15 bin 750 lira, bir kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve aynı araç sürücüsüne toplamda 5 bin 398 lira, alkollü olduğu öğrenilen iki sürücüye 2 bin 678 liralık para ceza uygulandı.

Yapılan bir saatlik denetimlerde sürücülere toplamda 23 bin 826 lira para cezası uygulanırken, denetimlerde alkollü sürücülerin ise ehliyetine 6 ay el konuldu. Yapılan denetimlerin ilçe genelinde şok uygulamalarla devam edileceği öğrenildi. - ORDU

Bir saatlik denetimde 23 bin 826 lira ceza
Bir saatlik denetimde 23 bin 826 lira ceza
Bir saatlik denetimde 23 bin 826 lira ceza
Bir saatlik denetimde 23 bin 826 lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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