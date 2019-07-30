Bir saat kitap okuyana, iki saat bisiklet bedava

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir saat kitap okuyan çocuklara iki saat bedava bisiklet kullanma uygulaması hayata geçirildi.

Ovacıkta çocukları okumaya yönlendirmek için ilçe belediyesi tarafından proje başlatıldı. Proje kapsamında belediye kütüphanesinde bir saat kitap okuyan çocuklar, iki saat boyunca bedava bisiklet kullanma hakkı kazanma şansı verildi. Projeye Çağdaş Esnaf ve Sanayici İş Verenler Derneği'de (ÇAĞSİAD) 22 bisiklet desteğinde bulundu.Bisikletler hazırlanan parkurlarda çocukların kullanımına sunuldu.

Önceki yıllarda da belediye olarak benzer uygulamaların olduğunu belirten Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ancak bisikletler daha sonra çocuklara dağıtıldığı için uygulama kesintiye uğramıştı. Bizler ÇAĞSİAD'ın katkılarıyla projeyi yeniden hayata geçirdik. Projeyle hem çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak hem de spor yapmalarına öncülük yapmayı amaçlıyoruz. Projeye destek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

ÇAĞSİAD Başkanı İsmail Şahin de, sosyal sorumluluk olarak algıladıkları projeye destek vermekten ötürü mutlu olduklarını söyledi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA