ÇANAKKALE (AA) - Kırşehir'de, "Bir Ruhtur Çanakkale Projesi"ni tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aile Yaşam Merkezi'nde kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, törende yaptığı konuşmada, Kırşehir Halk Eğitim Merkezi ile yaptıkları iş birliğiyle güz döneminde başlattıkları el sanatları, kişisel gelişim, akıl-zeka oyunları, müzik, görsel sanatlar ve spor dallarında kursların yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Kursiyerlerin, farklı branşlardaki kursları başarı ile tamamladığını ifade eden Ekicioğlu, kış döneminde başlattıkları çeşitli dallardaki kurslar ve kayıtlarının devam ettiğini aktardı.

"Bir Ruhtur Çanakkale Projesi" kapsamında 49 kursiyerin 6 aylık çalışma yaptığını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Bu çalışma sonunda 50x50 santimetrelik parçalardan oluşan ve toplamda 3,50x3,50 metrelik ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gözleri, Türk bayrağımız ve şanlı bayrağımızı taşıyan kahraman askerlerimizin görsellerini buluşturan dev yağlı boya tablomuzu tamamlayan kursiyerlerimizin sertifikalarını bugün burada vermenin gururunu yaşıyoruz. Büyük emekle hazırlanan tablomuzu platform üzerine de yerleştirerek, 18 Mart 2022 tarihinde Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde hazırlayacağımız program kapsamında Kırşehirli hemşerilerimizin de beğenilerine sunacağız."

Konuşmanın ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.