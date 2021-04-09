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Bir protokol daha imzalandı

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Bir protokol daha imzalandı

TYBB Edirne Şubesi İle Özel Keşan Final Anadolu Lisesi arasında Eğitim Protokulu imzalandı

TYBB Edirne Şube üyesi gazeteciler çocuklarının eğitimleri sırasında kayıt yaptıracakları Özel Keşan Final Anadolu Lisesi'nin indiriminden faydalanacaklar.

Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi ile Özel Keşan Final Anadolu Lisesi arasında eğitim protokolü imzalandı.

TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir ile Özel Keşan Final Anadolu Lisesi Müdürü Timur Eruzun'un imzaladığı protokol gereği; TYBB Edirne Şubesi üyeleri çocuklarının lise düzeyindeki öğrencilerinin kayıtlarında belirli oranlarda indirimden faydalanacak.

Demir, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Özel Keşan Hastanesi, Doğru Cevap Eğitim Kurumları yaptığımız protokulumuzun ardından şimdi de Özel Keşan Final Anadolu Lisesi ile üyelerimizin çocuklarının yararlanacağı bir protokolü imza altına aldık. Üyelerimiz adına bu protokola katkı sağlayan ve üyelerimizin çocuklarının kayıtlarında indirim olanağı sağlayan i Özel Keşan Final Anadolu Lisesi sahibi Mustafa-Bircan Bezbaş ile kurum müdürü Timur Eruzun'a teşekkür ederim" dedi.

Kurum müdürü Timur Eruzun'da , "Özel Keşan Final Andolu Lisesi olarak Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi ile bir eğitim protokolü imzaladık ve birlik üyelerinin çocuklarına eğitim öğretim ücretinden belirli oranlarda indirimler sağladık. Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı, kıymetli ağabeyim Erdoğan Demir'e ve basın birliğinin değerli üyelerine teşekkür ederim. TYBB Edirne Şube üyesi olan ve SGK kapsamı dışında kalan üyeleri lise için kayıt yaptıracak çocukları için % 40, TYBB Edirne Şubesi üyesi olan ve SGK kapsamında olan üyeleri lise için kayıt yaptıracakları çocukları için % 40 indirimden yararlanacaklar " şeklinde konuştu.

TYBB Edirne Şubesi ile Doğru Cevap Keşan Eğitim Kurumu arasında imzalanan protokol 2021/2022 ve 2022/2023 eğitim öğretim yılı olmak üzere 2 dönem geçerli olacak.

Kaynak: Bültenler

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 14:16:48. #1.16#
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