ANKARA (Haberler.com) - Ankara'da bir polisin, çocukların şikayet edilmesi üzerine gittiği olay yerinde çocuklarla birlikte kar üzerinde kaydığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde polisin çocukların eğlencesine eşlik ettiği görülüyor.

OLAYIN ANKARA'DA YAŞANDIĞI İDDİASI

Ancak görüntülerin Ankara'da çekildiği iddiası ise doğru değil. ABD'nin Washington eyaletinde çekildiği ortaya çıkan video geçtiğimiz yıllarda bir haber sitesinde de yayınlanmış. Öte yandan video dikkatlice incelendiğinde polisin üniformasında ''Police'' yazdığı görülüyor.

İddiaların yer aldığı paylaşımlar ise şöyle;

Doğruluk Kontrolü "Bir polisin çocuklarla birlikte kızakla kaydığı görüntülerin Ankara'da çekildiği iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Çocuklarla birlikte kızak kayan bir polisin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin Ankara'da çekildiği, şikayet üzerine olay yerine giden bir polisin çocuklara eşlik ettiği iddia edildi. Olayın ABD'de yaşandığı tespit edildi. Polisin üniformasında ''Police'' yazdığı görülüyor."

Haberler.com - Son Dakika Haberleri