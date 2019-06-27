Bir polis gözaltına alındı, evi arandı, serbest kaldı

KONUYLA ilgili açıklama yapan avukat Seda Başay Yıldız şunları söyledi: "Polis bana daha önce tehdit faksı göndermekle suçlanan bir kişiyi gözaltına aldıklarını söylemişti ancak konunun detaylarını anlatmamıştı. Bu kişinin dün tutuklanıp evinde arama yapıldığını, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakıldığını ben de medyadan öğrendim. Sanırım ellerinde yeterli delil olmadığı için salıverilmiş olabilir. Söz konusu memur, çalıştığı emniyet binasında benim özel bilgilerimi sistemden sorgulayıp alan polislerden biriymiş. Şimdi neden tekrar evini aradılar, hangi delillere dayanarak tutukladılar ve neden bıraktılar bilmiyorum, şu anda benim de bilgim yok. Yeni gelişmeler mi var bilmiyorum."

ŞİMŞEK AİLESİ'NİN AVUKATI

NSU davasındaki müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız'a, geçen yıl ağustos ayında faksla ırkçı ve tehdit içerikli bir yazı gönderilmiş, bunun üzerine başlatılan inceleme kapsamında Yıldız'ın nüfus bilgilerine Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan bakıldığı tespit edilmişti. Avukatın kimlik bilgilerine bakıldığı sırada bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının, internet üzerinden oluşturdukları grupta birbirlerine gamalı haç ve Hitler'in fotoğrafları ile yabancı düşmanlığı içeren mesajlar gönderdiği belirlenmiş, hakkında soruşturma başlatılan 5 polis, geçici olarak görevden alınmıştı.

Yıldız, Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar düzenleyen ve banka soygunlarını gerçekleştiren NSU terör örgütü davasında 2000 yılında öldürülen Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını yapmıştı.