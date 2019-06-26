Bir Piyasa Analistine Göre Bitcoin, Yıl Sonunda 100 Bin Doları Görecek

eToro analisti Simon Peters'ın analizlerine göre Bitcoin'in (BTC) değeri, iki hafta içerisinde 20 bin dolara gelerek tarihi rekoruna ulaşabilir. Analiste göre Bitcoin, yıl sonunda 50 bin dolar ve 100 bin dolar seviyelerini bile görebilir.

Peters, Bitcoin'in en son 11 bin 800 dolar değerindeyken 7 ile 14 gün içerisinde rekor seviyesi olan 20 bin dolara ulaşmayı başardığını söyledi ancak kendisi, bu kısa vadeli tahmininin Bitcoin'in şu an bulunduğu parabolik gidişatı koruması varsayımına dayandırdığını söyleyerek yatırımcıları da uyarıyor.

Peters, bu sefer yaşanacak olan dalgalanmanın geçmişte yaşanandan farklı olacağına inanıyor ve bunun sebebinin de bu dalgalanmada Google aramalarında "Bitcoin al" aramasının çok fazla yer almaması olduğunu söylüyor. Yani bu sefer yaşanacak olan dalgalanma, kurumlar ve yatırımcılar sayesinde gerçekleşecek.

Analist, ayrıca Bitcoin'de yaşanacak olan artışın "Altcoin" olarak adlandırılan birimleri zarar uğratabileceğini ve hatta bazılarının en düşük değerlerine ulaşabileceğini ifade etti.

Tüm bunlara ek olarak CoinMarketCap verilerine göre 226 milyar dolarlık sermayelendirmesiyle birlikte Bitcoin, Nisan 2017'den sonra ilk kez %60 piyasa hâkimiyetini aşmayı başardı.