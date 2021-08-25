Bir paletle başladıkları tuz ihracatını 70 ülkede 200 bin palete çıkardılar

Konya'da bir firmanın Tuz Gölü'nde hasadını gerçekleştirdiği tuz, 70 ülkeye gönderiliyor.

Konya'da bir firmanın Tuz Gölü'nde hasadını gerçekleştirdiği tuz, 70 ülkeye gönderiliyor.

Tuz Gölü'ndeki Koyuncu Tuz İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Çetiner, AA muhabirine, 16 kilometrekare kontrollü havuzlara alınan suyu buharlaştırarak yıllık yaklaşık 1 ila 1,5 milyon ton tuz hasat ettiklerini belirtti.

Bu yıl 1,1 milyon ton ham madde üretimi yapmayı hedeflediklerini aktaran Çetiner, "Bunun yaklaşık 400 bin ton kadarını fabrikamızda işleyerek katma değeri yüksek mamul haline getiriyoruz. Üretimimizin büyük çoğunluğunu ihraç ediyoruz. İç pazara nispeten daha az ürün veriyoruz. Fabrikamızda ürettiğimiz katma değeri arttırılmış yüksek kaliteli mamul maddeyi 70'ten fazla ülkeye gönderiyoruz." diye konuştu.

250 bin ton ihracat hedefi

İhracata 2009-2010 yıllarında başladıklarını ifade eden Çetiner, şunları söyledi:

"İhracata komşumuz Romanya'ya bir paletle başladık. 2020 yılı sonunda ise ihracatımız 200 bin palete yani 200 bin tona ulaştı. Bu sene pandeminin etkisiyle bir miktar düşse bile 2022'de tekrar toparlayıp hedefimiz olan 250 bin tona ulaşacağız. Geçtiğimiz yıl özellikle salgının etkisinde geçti. Dünya çapında yaşanan kriz herkesi gibi bizi de etkiledi. Ona rağmen satış miktarlarımızda çok büyük düşüşler yaşanmadı. Yaşadığımız düşüşü de 2022 yılında telafi edebileceğimizi düşünüyoruz. İhracat yaptığımız ülkelerin başında ABD geliyor. Rusya, Avrupa Birliği, Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine de gönderiyoruz."

"Dünyada tedarik zincirinde bir kırılma meydana geldi"

Tuz ihracatında gerilemenin nedenlerinden birini de dünyadaki tedarik zincirinin kırılmasına bağlayan Çetiner, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada tedarik zincirinde bir kırılma meydana geldi. Maalesef bu kırılma sonucunda dünyada navlun, gemi ve konteyner fiyatları yüzde 300-400 oranlarına kadar çıktı. Böyle olunca nispeten ekonomik değeri daha düşük olan tuz gibi ürün çok ciddi etkilendi. Öyle ki navlun fiyatı taşınan ürün fiyatının üzerine çıktı. İhracatta geçen yıldan bu yıla küçük bir düşüş yaşadık. Hayata geçirdiğimiz önlemler sayesinde az da olsa bir düşüşle bu seneyi de kapatacağımızı tahmin ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru