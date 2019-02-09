Bir Paket Sigaranın, 7 Dolardan Fazla Sağlık Harcaması Oluyor"

HATİCE ŞENSES - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, içilen bir paket sigaranın 7 dolardan fazla sağlık harcaması olduğunu belirterek, "Yani bize sadece sigarayı almakla ödediğimiz bedel yeterli gelmiyor, onun ilave bedelleri var, onları da ödüyoruz. Beraberinde çocuklarımızın, hamile kadınların karnındaki yavruların zehirlenmesine sebep oluyoruz. Atılan izmaritlerle çevrenin katline sebep oluyoruz. Bunları düşünmemiz lazım." dedi.

Prof. Dr. Erdöl, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanoğluna sigara, tütün kadar zarar veren hiçbir ürünün olmadığını, hiçbir kitle imha silahının dahi sigara kadar insana zarar vermediğini belirtti.

Bunu da bilimsel gerçeklere dayanarak söylediğini ifade eden Erdöl, "Hastalıkların önlenebilir birinci sebebi, sigaradır. Bu hastalık sebebini insanlar maalesef ceplerinden para ödeyerek satın alıyorlar. Sonra da onun tedavisiyle uğraşıyorlar." dedi.

Cevdet Erdöl, sigaranın çok yüklü miktarda ticari potansiyeli olan bir ürün olduğunu belirterek, sigaradan büyük karlar elde edildiğini anlattı.

"Evet insanlarımız zarar ediyor, canıyla, malıyla bunu ödüyor ama karşılığında birileri kar ediyor." diyen Erdöl, şunları kaydetti:

"Biz sigara ve tütün ürünlerinin satışını azaltmaya, insanların sağlığına değer verdikçe, insanları sigaradan uzaklaştırdıkça, o kar edenler insanlara başka yollar bularak, başka argümanlarla insanları tütün ürünlerine bulaştırmaya devam ediyorlar. Yani onların ticari kaygıları, insanların sağlığından, sıhhatinden daha fazla öne çıkıyor. Firmalar, karşıdaki insanın sağlığını hiçe sayarak kendi ceplerini doldurmaya bakıyorlar. Bunun için kendilerince çeşitli, alternatif ürünler ortaya koyuyorlar. Elektronik sigara diye bir şey çıkarıyorlar. Nargileyi pompalıyorlar bir taraftan. Bir taraftan da değişik değişik sigaralar oluşturarak, onlara ruhsat alarak, insanların sigaraya devam etmelerini, çocukların, gençlerin, özellikle kadınların sigaraya bulaşmaları için ısrarla buna gayret ediyorlar."

Sigara tüketim oranlarının 2008'den sonra oldukça düşerek, yüzde 32'den yüzde 27'lere kadar indiğini anımsatan Cevdet Erdöl, "Fakat bugünlerde tekrar görüyoruz ki, yüzde 32'lere çıktı. Buradaki en önemli dikkat çekilmesi gereken husus, maalesef şimdilerde yüzde 32 ama 2008'deki yüzde 32'den daha tehlikeli bir noktaya geldik. Nedeni? Kadınlarda ve gençlerde oran o günküne göre daha arttı. Dolayısıyla istikbalimiz kötü görünüyor. Bunun için çok ciddi tedbirler almamız lazım." diye konuştu.

"Açılan-kapanan alanlar mutlaka tütünden arındırılmalı"

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kapanır açılır mekanların kanuna göre kapalı sayıldığını, Avrupa Birliği Müktesebatına göre de kapalı sayıldığını dile getirerek, dolayısıyla kapalı alan gibi mekanlarda hiçbir tütün ürününün kullandırılmaması gerektiğini, kullandırılmasının ise suç olduğunu vurguladı.

Açık alanlarda sigara tüketilmesine değinen Erdöl, "Sanki bütün açık alanlar sigara içenlere tahsis edilmiş gibi bir yanlış uygulamaların da önüne geçmemiz lazım. Belli alanlar oluşturulabilir, o alanlarda sigara içenlere imkanlar oluşturulabilir. Açılan-kapanan alanlar da mutlaka tütünden arındırılmalı ve dumansız hava sahasına geçilmeli." dedi.

Toplumun sigara konusunda çok hassas davrandığını, sorumluluğuna, sağlığına, dumansız hava sahasına sahip çıktığını aktaran Erdöl, şöyle devam etti:

"Ancak uygulamada aksaklıklar, kötü örnekler emsal oluyor. Biri açılır-kapanır mekanda, birisi kapalı alanda tütün kullandırıyor ceza almıyor. Ceza alırsa ödeme yapmıyor, kapatma kararı alınıyor, kapatılmıyor. Yani uygulamadaki aksaklıklar, kötü örnek oluşturuyor. Doyasıyla uygulamada denetim metotlarını, şeklini belki değiştirmemiz lazım ama denetimin sonunda verilen cezaların da uygulanması lazım. Dolayısıyla denetim ve ceza uygulamalarını biz hakkıyla yapacak olursak, şu anda çok önemli bir mesafe aldık, özellikle düz paket uygulamasına geçtikten sonra da, çok daha iyi bir seviyede olacağımızı söyleyebilirim. Benim için sigarayı bırakma gün 365 gün 6 saat. İnsanlar kendilerini, çocuklarını, insanlarını düşünerek sigara içmemeli."

"Sigara sadece insana değil, çevreye de zarar veriyor"

Prof. Dr. Erdöl, sigaranın sadece insana zarar vermediğini, aynı zamanda atılan izmaritlerin çevreye ciddi zarar verdiğini dile getirerek, tütün ve tütün ürünlerinin çok ciddi hastalıkların nedeni olduğunu söyledi.

Erdöl, "Bir paket sigaranın, 7 küsur dolar karşılığında sağlık harcaması oluyor. Yani bize sadece sigarayı almakla ödediğimiz bedel yeterli gelmiyor, onun ilave bedelleri var, onları da ödüyoruz. Beraberinde çocuklarımızın, hamile kadınların karnındaki yavruların zehirlenmesine sebep oluyoruz. Atılan izmaritlerle balıkların, çevrenin katline sebep oluyoruz. Bunları düşünmemiz lazım." diye konuştu.

Toplumda rol model olarak alınan bireylerin de bu konuda hassas olması gerektiğine işaret eden Erdöl, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aslında sigara, tütünle mücadelede en önemli argümanlardan birisi de, vergi oranlarının artırılmasıdır. Eğer vergi oranlarını yüzde 10 artırırsak, sigara kullanımında da yüzde 8 civarında düşüş elde edilebiliyor. Dolayısıyla biz tütün ve tütün ürünleriyle mücadele ederken, sadece sağlık gerekçelerini öne sürerek belki insanlar ikna olmuyor olabilirler ama bir vergi politikası olarak mutlaka vergilerin artırılması gerekir. Hükümeti de son dönemde almış olduğu bu karardan dolayı da tebrik etmem gerekiyor .Sayın Cumhurbaşkanımız tütünle mücadelede sadece ülkemizin değil, dünyanın liderliğini yapmaktadır. Kendisine de insanlarımız, gençlerimiz adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tütünle mücadelede liderlik yapmasa, asla başarılı olunması mümkün değil. Ülkemiz, onun liderliğinde dünyaya örnek oldu."

Kaynak: AA