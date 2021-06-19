Bir Paket Mutluluk Derneği'nden Dicle'de 100 aileye ayakkabı yardımı
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Bir Paket Mutluluk Derneği'nden Dicle'de 100 aileye ayakkabı yardımı

Bir Paket Mutluluk Derneği'nden Dicle'de 100 aileye ayakkabı yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bir Paket Mutluluk Derneği Kurucu Başkanı Dora Kübra Yıldız, Dicle ilçesine bağlı kırsal Çavlı Mahallesi'ne gelerek 100 aileye ayakkabı yardımında bulundu.

Bir Paket Mutluluk Derneği Kurucu Başkanı Dora Kübra Yıldız, Dicle ilçesine bağlı kırsal Çavlı Mahallesi'ne gelerek 100 aileye ayakkabı yardımında bulundu.

Aynı zamanda Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi olan Dora Kübra Yıldız'ın öncülük ettiği yardım etkinliğine, Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, AK Parti Dicle İlçe Başkanı Mehmet Ceylan, iş insanı Uğur Ünsal, Türkiye Halı Saha Federasyonu Başkanı Bahadır Bulut ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yardım etkinliğinin gerçekleşmesine vesile olan üniversite öğrencisi Agit Bayram, "Bu proje için çok mücadele ettim ve bu isteğimi kırmayan Kübra hanıma, Uğur Ünsal beye ve Bahadır Bulut'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yardım etkinliği sonrasında Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül ve beraberindekiler, kırsal Çavlı Mahallesi'ni gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. - DİYARBAKIR

Bir Paket Mutluluk Derneği'nden Dicle'de 100 aileye ayakkabı yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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