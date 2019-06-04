Bir özgürlük sembolünün hikayesi: Tank Adam idam mı edildi, kayıplara mı karıştı?

Çin Halk Cumhuriyeti'nde daha fazla demokrasi için ülkenin başkenti Pekin'deki Tiananmen Meyda'nında toplanan binlerce göstericiye yapılan kanlı müdahalenin üzerinden 30 yıl geçti.

Çinli yetkililer öncülüğünü üniversiteli gençlerin yaptığı göstericileri dağıtmak için Tiananmen'e 4 Haziran tarihinde birçok tankla birlikte yaklaşık 200 bin asker gönderdi. Euronews.com'da Görüntüle