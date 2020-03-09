Bir otelin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bir otelin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu - Haberler
Pamukkale, Denizli, Kale, 3. Sayfa

Bir otelin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Denizli'de bir otelin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

09.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:35
Bir otelin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Denizli'de bir otelin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, yangın Pamukkale ilçesi Kale mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarında meydana geldi. Öğlen saatlerinde bir otelin çatısında henüz sebebi belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.


Olayın ardından inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Haber
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Berkay Şahin Defne Samyeli
Spor Podolski Gökhan Gönül İsmail Kartal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Bir otelin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:19:24. #1.14#