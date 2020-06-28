"Bir önceki yılın sorularına bakmayın"
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"Bir önceki yılın sorularına bakmayın"

Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan AYT sınavı da bugün gerçekleştirildi.

28.06.2020 20:44 | Son Güncelleme: 28.06.2020 20:47
Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan AYT sınavı da bugün gerçekleştirildi. Birçok öğrenci dün Temel Yeterlilik Testi'ndeki (TYT) Türkçe ve matematik sorularının zorluğunu dile getirirken bugünkü AYT sınavında da edebiyat ve matematik sorularının uğraştırıcı olduğunu söyledi. İSTEK Okulları Sınav ve Yayın Koordinatörü Mustafa Yazıcıoğlu, ÖSYM'nin her yıl öğrencilere sürpriz yaparak bir önceki yılın sınavlarından tarz olarak farklı sorular hazırladığını ifade etti.

İSTEK Okulları Sınav ve Yayın Koordinatörü Mustafa Yazıcıoğlu soruları değerlendirdi ve öğrencilerin ikinci oturumda daha sakin olduklarını dile getirerek şunları söyledi: "Her yıl sorular bir öncekinden farklı oluyor. ÖSYM'de şunu görüyoruz, öğrenciler bir önceki yılın sorularına çalışıyor sonrasında sınava girdiklerinde çok da benzer soruların gelmediğini görüyor. Bu yıl da yine sürpriz bir sınav oldu. Mesela matematikte geçen yıl hikaye tarzı, yeni nesil sorular ağırlıktaydı. Bu yıl ise biraz daha işlem odaklıydı. 40 matematik sorusunun 10 tanesi geometri sorusuydu. Hikaye tarzı sorular bu yıl geometri sorularına kaydırılmıştı. Geometri sorularının bu nedenle zor ve seçici olduğunu söyleyebiliriz. Matematik sorularında ise bilgi ve işlem ağırlıktaydı. ÖSYM'nin soru köklerinde değişikliğe gittiğini görüyoruz. Bu soru kökleri 'En fazladır, en azdır, kesinlikle söylenebilir' gibi kesinlik gerektiren ifadeler içeriyordu. Yani öğrencilerin konuya tam olarak hakim olmasını gerektiren sorulardı. Konunun bir kısmı bilinerek doğru cevaba ulaşılamıyordu.

Edebiyat sorularına baktığımızda geçen yıldan yine çok farklı olduğunu görüyoruz. Geçen yılki sorular bilgi ağırlıklıydı. Bu yıl ise metin ve şiir tahliline yaslanan, öğrencinin yorum gücüne dayanan sorulardı. Bu nedenle öğrenciler bu iki branşta yine zorlandılar.Fen dersleri ve sosyal bilgiler dersleri için en belirgin özellik, soruların Milli Eğitim Bakanlığı ders kitapları kaynaklı oluşuydu. Bu branşlarda da bilgi içerikli çeldiricilerin kuvvetli olduğu sorular vardı."

"REHBERİNİZ, BİR ÖNCEKİ YIL SORULARI İLE SINIRLI KALMAMALI"

TYT'de bir içerik değişikliği olmadığını ama AYT'de ikinci dönemin dahil edilmediğini ifade eden Yazıcıoğlu, "Soru kapsamı azaldığı için soruların bazılarında detaya girildiğini görüyoruz. Bazı branşlarda bilgi odaklı olmaktan çok muhakeme gücüne ağırlık verildi. Fakat her branş için bunu söyleyemiyoruz. Bunu matematik için söyleyemiyoruz mesela. Öğrenciler bu nedenle sadece bir yıl öncesine bakarak sınavlara hazırlanmamalı. Genele bakarak hem eski hem yeni tarz sorulara odaklanmalı. Çünkü genellikle bir sonraki yılın soruları hep geçen yıldan farklı oluyor." dedi.

"BÜTÜN DERSLERİ KAPSAYAN BRANŞ TÜRKÇE"

Öğrencilerin tercih yaparken sadece puanları doğrultusunda hareket etmemeleri, sıralama doğrultusunda tercih yapmaları gerektiğini ekleyen Yazıcıoğlu sözlerini şöyle noktaladı: "Seneye sınava girecek öğrenciler için de söylemek istediklerim var. Asla TYT'de, AYT'de çözebildiğiniz birkaç soruya bakarak 'Biz bu işin üstesinden geliriz' demeyin. Eğer hedefiniz varsa mutlaka yaz aylarından başlayarak planlı programlı bir şekilde çalışın. Tabii ki en önemlisi bütün branşların altyapısını oluşturan Türkçe'de, doğru okuma, doğru yorumlama ve çıkarımda bulunabilme için anlayarak kitap okuyun."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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