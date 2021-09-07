Bir ömre 'evet' diyebilmek için bir yıl beklediler
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Bir ömre 'evet' diyebilmek için bir yıl beklediler

Bir ömre 'evet' diyebilmek için bir yıl beklediler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Korona virüs salgını kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılması planlanan düğünlerini erteleyen Arda Çimencioğlu ve Aslı Utaş Çifti bir yıl sonra bir ömre 'evet' diyerek dünyaevine girdi.

Korona virüs salgını kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılması planlanan düğünlerini erteleyen Arda Çimencioğlu ve Aslı Utaş Çifti bir yıl sonra bir ömre 'evet' diyerek dünyaevine girdi.

İzmirli iş insanı Arda Çimencioğlu ve özel bir şirkette çağrı merkezi görevlisi olarak çalışan Aydınlı Aslı Utaş düzenlenen düğün törenleri ile hayatlarını birleştirdi. Üniversitede başlayan aşklarını evliliğe dönüştüren genç çiftin geçtiğimiz yıl yapmayı planladıkları düğünleri Korona virüs salgını kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle bu yıla nedeniyle ertelendi. Dünya evine girmek için bir yıl beklemek zorunda kalan çift, kısıtlamaların kalkmasıyla yeniden düğün tarihi belirledi. Çimencioğlu ve Utaş çifti bir hafta arayla önce Aydın'ın Nazilli ilçesinde sonra da İzmir'in Balçova ilçesinde düzenlenen düğün törenlerinde dostlarıyla bir araya geldi. Nazilli'deki düğünde arkadaşları tarafından havaya atılan damat Çimencioğlu'nu görenler, "bir yıl bekleyen damat mutluluktan havalara uçtu" yorumlarını yaparken, İzmir'deki düğün törenindeki nikah merasiminde de çift, 'evet'leri ile düğün salonunu inletti.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar her iki düğünde de gönüllerince eğlenen Çimencioğlu ve Utaş çifti, "Düğünüzü geçtiğimiz yıl yapmayı planlamıştık. Ancak uygulanan kısıtlamalardan dolayı ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Normalleşme dönemi ile birlikte kısıtlamalar kalktı ancak bu sefer de düğün salonları çok doluydu. Nasip bugüneymiş. Bir yıl gecikmeli de olsa düğünümüzü yaptık. Her iki özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm akrabalarımıza ve dostlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Bir ömre 'evet' diyebilmek için bir yıl beklediler
Bir ömre 'evet' diyebilmek için bir yıl beklediler
Bir ömre 'evet' diyebilmek için bir yıl beklediler
Bir ömre 'evet' diyebilmek için bir yıl beklediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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