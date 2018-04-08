Bir Okul İki Şampiyonluk

Erzurum İl Spor Müdürlüğünün organize ettiği İlköğretimler arası Bocce ve Dart yarışmalarında iki şampiyonluğu da Aşkale Koçak İlköğretim okulu kazandı.

Erzurum İl Spor Müdürlüğünün organize ettiği ve kendi tesislerinde düzenlediği ilk günkü Bocce müsabakalarında 22 okul kıyasıya yarıştı. Beden Eğitim Öğretmeni Abdullah Boyacının çalıştırdığı Minik Kızlarda Aşkale Koçak İlköğretim okulu öğrencileri kazandı.

İki gün sonra yine Erzurum İl Spor Müdürlüğünün tesislerinde yapılan Yıldız Kız öğrenciler Dart yarışmalarını da Aşkale Koçak İlköğretim Okulu kazandı.

Erzurum ve ilçlerini kapsayan ve 16 İlköğretim Okulunun katıldığı ve çok çekişmeli geçen müsabakalarda İl Birinciliğini Aşkale Koçak İlköğretim Okulu Yıldız kızlar kazandı.

Her iki yarışmaları da büyük bir başarı ile kazanan Aşkale ekibi Rize'de düzenlenecek Bocce ve Dart yarışmalarında Erzurum'u temsil etme hakkını kazandı. - ERZURUM