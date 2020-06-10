Bir öğretmen, yol kenarında gördüğü tilkiyi besledi
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Bir öğretmen, yol kenarında gördüğü tilkiyi besledi

Tekirdağ'da bir öğretmen, yol kenarında gördüğü tilkinin önüne yiyecek attı.

10.06.2020 22:52 | Son Güncelleme: 10.06.2020 22:59

Tekirdağ'da bir öğretmen, yol kenarında gördüğü tilkinin önüne yiyecek attı.

Ailesiyle Malkara ilçesinden Çanakkale'ye gitmek için yola çıkan tarih öğretmeni Mümin Lütfüoğlu, yol kenarında tilki gördü.

Aracını durduran Lütfüoğlu, tilki kaçmayınca hayvanın önüne poğaça attı.

Lütfüoğlu, bu anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Bir öğretmen, yol kenarında gördüğü tilkiyi besledi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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