"Bir Öğrencinin Kütahya Günlüğü" sahnelendi

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi'nin proje ortağı olduğu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerinin oynadığı "Bir Öğrencinin Kütahya Günlüğü" adlı tiyatro oyunu, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı'nın Tiyatro ve Drama Uygulamaları dersi kapsamında sahnelediği, DPÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal tarafından yazılıp yönetilen Bir Öğrencinin Kütahya Günlüğü adlı tiyatro oyunu, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Üniversite eğitimi almak için farklı şehirlerden Kütahya'ya gelen öğrencilerin yerel halkla ilişkileri ile eğitim, ev ve yurt yaşamlarından kesitlerin anlatıldığı tek perdelik komedi oyunu Bir Öğrencinin Kütahya Günlüğü, izleyicilerden tam not aldı.

Hezar Dinar Kültür Merkezi'nde düzenlenen tiyatro oyununa, Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Kütahya İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Murat Kırbaç, Kütahya İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Yücesoy, Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İrfan Terzi ve Dekan Yardımmcımız Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kütahya protokolünün üyeleri, Üniversitemizin akademik ve idari personelleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Boş koltuğun kalmadığı tiyatro salonunda pek çok seyirci oyunu ayakta izledi.

Oyunda sahne alan tüm oyunculara Vali Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Cevahir, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve Prof. Dr. İrfan Terzi tarafından teşekkür belgesi verildi. - KÜTAHYA