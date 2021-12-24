KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Bir Öğrencinin Kütahya Günlüğü Kahkahalara Boğdu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı'nın Tiyatro ve Drama Uygulamaları dersi kapsamında sahnelediği, DPÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal tarafından yazılıp yönetilen Bir Öğrencinin Kütahya Günlüğü adlı tiyatro oyunu, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerinin sahnelediği Bir Öğrencinin Kütahya Günlüğü adlı tiyatro oyunu izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Hezar Dinar Kültür Merkezi'nde düzenlenen tiyatro oyununa, Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Cevahir, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Kütahya İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Murat Kırbaç, Kütahya İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Yücesoy, Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İrfan Terzi ve Dekan Yardımmcımız Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kütahya protokolünün üyeleri, Üniversitemizin akademik ve idari personelleri, öğrencilerimiz ve vatandaşlar katıldı. Boş koltuğun kalmadığı tiyatro salonunda pek çok seyirci oyunu ayakta izledi.

Üniversite eğitimi almak için farklı şehirlerden Kütahya'ya gelen öğrencilerin yerel halkla ilişkileri ile eğitim, ev ve yurt yaşamlarından kesitlerin anlatıldığı tek perdelik komedi oyunu Bir Öğrencinin Kütahya Günlüğü, izleyicilerden tam not aldı. Gösteri sonunda seyircileri selamlayan oyuncular, uzun süre ayakta alkışlandı.

Oyunun ardından sahnede kısa bir konuşma yapan yönetmeni Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, oyunun sahnelenmesinde görev alan kurumların yöneticilerine, görevlilere, öğrencilerimize ve oyunu izlemeye gelen izleyicilere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından sahneye davete edilen Vali Çelik, Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ı, yönetmen yardımcılarını ve öğrencileri gösterdikleri performanstan dolayı tebrik etti ve tüm sahne ekibi adına Prof. Dr. Topçuoğlu Ünal'a çiçek hediye etti.

Çiçek sunumunun ardından yönetmen yardımcılarına ve oyunda sahne alan tüm oyunculara Vali Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Cevahir, Prof. Dr. Vural Kavuncu, J. Kd. Alb. Murat Kırbaç, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve Prof. Dr. İrfan Terzi tarafından Üniversitemizin teşekkür belgesi verildi.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 23 Aralık 2021, Perşembe/ 328 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Egitim Fakültesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

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