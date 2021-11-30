"Bir Nöron'un Yaşamı" Sergisi - Haberler
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"Bir Nöron'un Yaşamı" Sergisi

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Başkent Washington'da insan zihninin karmaşıklığı, rengarenk bir ışık gösterisine bürünerek anlatıldığı "Bir Nöron'un Yaşamı" adlı sanat sergisinin 28 Kasım son günü. Heykeltıraş Server Demirtaş'ın eseri serginin en dikkat çekenlerinden.

Başkent Washington'da insan zihninin karmaşıklığı, rengarenk bir ışık gösterisine bürünerek anlatıldığı "Bir Nöron'un Yaşamı" adlı sanat sergisinin 28 Kasım son günü. Heykeltıraş Server Demirtaş'ın eseri serginin en dikkat çekenlerinden

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 İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

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