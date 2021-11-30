"Bir Nöron'un Yaşamı" Sergisi

Başkent Washington'da insan zihninin karmaşıklığı, rengarenk bir ışık gösterisine bürünerek anlatıldığı "Bir Nöron'un Yaşamı" adlı sanat sergisinin 28 Kasım son günü. Heykeltıraş Server Demirtaş'ın eseri serginin en dikkat çekenlerinden

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