'Bir Nefes Festival' Karacabeylilere unutulmaz bir gece yaşattı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ve Karacabey Belediyesi iş birliği ile düzenlenen 'Bir Nefes Festival' etkinliğinin ilki, geçtiğimiz ay Yeniköy'de, Atatürk Meydanında gerçekleşmişti.