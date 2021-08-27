'Bir Nefes Festival' Karacabeylilere unutulmaz bir gece yaşattı
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'Bir Nefes Festival' Karacabeylilere unutulmaz bir gece yaşattı

'Bir Nefes Festival' Karacabeylilere unutulmaz bir gece yaşattı
Bültenler - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ve Karacabey Belediyesi iş birliği ile düzenlenen 'Bir Nefes Festival' etkinliğinin ilki, geçtiğimiz ay Yeniköy'de, Atatürk Meydanında gerçekleşmişti.

Etkinliğin ikinci gösterisi ise önceki akşam Karacabey'de Cumhuriyet Alanında gerçekleşti. Meydanı dolduran binlerce insan, çocuklarıyla birlikte eğlence dolu anlar yaşadı.

Neşeli anlar yaşandı

Etkinlikte ilk olarak 'Çatlak Profesör' isimli çocuk oyunu sahne alırken, ardından "Karagöz'ün Cehaleti" isimli gölge oyunu izleyicilerle buluştu. Çeşitli animasyon gösterileriyle çocukların pür dikkat izlediği etkinlikte, Irmak Quartet Müzik Grubu da izleyicilere neşeli anlar yaşattı.

Son olarak finalde sahne alan Timuçin Yıldız'ın sihirbazlık gösterisi ise miniklerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşti.

Belediye Başkanı Ali Özkan, "Pandemi nedeniyle çocuklarımız da uzun zamandır kısıtlı bir hayat yaşıyordu. Özellikle onlara bir nefes niteliği taşıyan bu etkinlikte emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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