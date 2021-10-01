'Bir Nefes Dede Korkut' ve 'Bizim Yunus' oyunları Balkanlarda sanatseverlerle buluşacak - Haberler
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"Bir Nefes Dede Korkut" ve "Bizim Yunus" oyunları Balkanlarda sanatseverlerle buluşacak

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye'de beğeni ile izlenen İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Bir Nefes Dede Korkut" oyunu Kuzey Makedonya'da perde açarken Ankara Devlet Tiyatrosunun kapalı gişe oyunlarından "Bizim Yunus" ise Arnavutluk'ta sahnelenecek.

Türkiye'de beğeni ile izlenen İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Bir Nefes Dede Korkut" oyunu Kuzey Makedonya'da perde açarken Ankara Devlet Tiyatrosunun kapalı gişe oyunlarından "Bizim Yunus" ise Arnavutluk'ta sahnelenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de tiyatro seyircisinin beğeniyle izlediği birbirinden seçkin iki eser Balkanlarda sanatseverlerle buluşacak. Bu kapsamda İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Bir Nefes Dede Korkut" adlı oyunu Kuzey Makedonya'da, Ankara Devlet Tiyatrosunun kapalı gişe oyunlarından "Bizim Yunus" da Arnavutluk'ta izleyici ile buluşacak.

Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde düzenlenecek 5. Uluslararası Othello Tiyatro Festivali'nde seyirciyle buluşacak "Bir Nefes Dede Korkut" oyunu, 5 Ekim saat 20.00'de Tiyatro Gostivar Sahnesi'nde perdelerini açacak.

???????Dede Korkut hikayelerinden Boğaç, Deli Dumrul ve Tepegöz'ün anlatıldığı oyun festivale katılan diğer eserlerle Balkanların önde gelen tiyatro yönetmenleri, eleştirmenleri ve devlet tiyatrosu sanatçılarından oluşan jüri ekibi tarafından da değerlendirilecek. Başarılı bulunanlara "En İyi Oyun", "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödülleri verilecek.

Sönmez Atasoy'un yazdığı ve Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt'un yönettiği "Bizim Yunus" adlı oyun ise Arnavutluk Skampa Tiyatro Festivali'nin özel davetlisi olacak.

"Tiyatro Üç" adıyla bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilecek Skampa Tiyatro Festivali'nde Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Litvanya, Sırbistan, Arnavutluk ve Karadağ'ın seçkin tiyatro ekipleri sahne alacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Ulusoy'un Yunus Emre'yi canlandırdığı oyun 6 Ekim saat 19.00'da Skampa Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Bir Nefes Dede Korkut' ve 'Bizim Yunus' oyunları Balkanlarda sanatseverlerle buluşacak - Haberler
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