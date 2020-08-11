Bir musibet bin nasihatten evla imiş!
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Bir musibet bin nasihatten evla imiş!

Covid-19'la mücadele devam ederken sürekli tekrarlanan sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Bir musibet bin nasihatten evla imiş!
11.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:51

Covid-19'la mücadele devam ederken sürekli tekrarlanan sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan Vedat Gezer, korona salgını çıktığı zaman yaptığı hatayı, hastalığı kaptıktan sonra anlayabildi. Daha önce maske takmayan Gezer, artık maskesini yanından ayırmıyor. Kalabalık ortamlardan ise elinden geldiği kadar uzak duruyor.

Vedat Gezer hastalığı gezer kapanlardan biri. Yediği hiçbir şey boğazından aşağı gitmezken, bir bardak suya bile hasret kaldı. Bir gece artık dayanacak gücü kalmayınca İnegöl Devlet Hastanesine gitti. Yapılan test sonucu koronaya yakalandığını öğrendi. Bunun üzerine 6 gün hastanede tedavi gördü, ardından 14 gün boyunca evinde karantinada kalarak tedavisi sürdü. Tekrar hayata dönen Vedat Gezer, daha önce umurunda olmadığı maske takma alışkanlığını tersine çevirdi. Artık maskesiz hiçbir yere gitmiyor. Takmayanlara ise uyarılarda bulunarak şunları söyledi:

"Ben gezerken bu hastalığı kaptım. Yediğim hiçbir şey boğazımdan aşağı gitmiyordu, su bile içemiyordum. Başım çok ağrıyordu, ateşim durmadan çıkıyordu. Hastaneye gittim, 6 gün yattım. Sonra evime geldim 14 gün boyunca hiçbir yere gitmedim. Çok şükür iyileştim. Baktığımda vatandaşlar maske takmıyor, takan da ya çene altına ya da koluna takıyor. Bunlar çok yanlış. Sosyal mesafeye uymuyorlar. Bu çok tehlikeli. Bu hastalık ortaya çıktığında ben de aynı hatayı yaptım ve yakalandım. Yani kısacası benim başıma gelmez diye bir şey yok. Herkes kurallara mutlaka uysun." - BURSA

Kaynak: İHA

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