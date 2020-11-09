Bir motosiklette 4 kişinin tehlikeli yolculuğu
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Bir motosiklette 4 kişinin tehlikeli yolculuğu

09.11.2020 09:26 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:31
Bir motosiklette 4 kişinin tehlikeli yolculuğu

Bursa'da bir motosiklette 4 kişinin yolculuk yapılması vatandaşların yüreğini ağza getirdi.

Bursa'da bir motosiklette 4 kişinin yolculuk yapılması vatandaşların yüreğini ağza getirdi.

Bursa'da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet üzerinde 2 yetişkin 2 çocuğun trafikte yolculuk yapması yürekleri ağza getirdi. Motosikleti süren yetişkin erkek önüne bir çocuk, arkasına bir çocuk ve onun arkasına da yetişkin bir kadının oturarak trafikte ilerlemesi kendileri kadar diğer araç sürücülerini de tehlikeye attı. Görüntüyü çeken kişinin de, "Yazık günah, insan hayatı bu kadar ucuz olabilir mi? Bunca felaketten sonra" demesi dikkat çekti. - BURSA

Bir motosiklette 4 kişinin tehlikeli yolculuğu
Bir motosiklette 4 kişinin tehlikeli yolculuğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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