Bir Motif Bir İnsan" Projesinin Kapanış Töreni Gaün'de Gerçekleşti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Bir Motif Bir İnsan" adlı SODES Projesi Kapanış Töreni GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleşti.

Programın açılışında konuşan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Türk hukuk sistemine denetimli serbestlik hükümlerinin 2005 yılında kazandırıldığını hatırlattı. Bu sistemin başlarında tereddütler yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Aradan geçen 13 yılda gördük ki gerçekten çok güzel işler yapıyoruz. Bizler insanların salt cezalandırmayla toplum için faydalı olabileceğine artık inanmıyoruz. Elbette yargılama, cezalandırma bir yöntem, bir sistemdir ancak bizler için önemli olan topluma yeniden kazandırılması, toplum için faydalı olmalarıdır. Özellikle de aileleriyle yeniden arkadaşlarımızın toplum içinde var olmalarıdır. Bu süreçte bugüne kadar gerçekten Türkiye çapında çok güzel çalışmalar yapıldı. Birçok ilde uygulanan bu güzel model Gaziantep'te de uygulandı ve başarıyla sonuçlandı" dedi.

Üniversitelerin sadece bilim üretip yayan kuruluşlar olmadığını belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Üniversitelerin aynı zamanda toplumda yönlendirme, doğru algıyı üretme, topluma faydalı olma ve topluma dokunma sorumluluğu da olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Gür konuşmasının devamında, "Gaziantep Üniversitesi olarak sorumluluğumuzun bilincinde olarak topluma dokunuyoruz. 81 milyon insanıyla bir ferdini bile heba etmeyecek toplumuz. Dolayısıyla kader mahkumu da olsa, suç işlemiş de olsa biz öncelikli olarak insan olarak bakıyoruz, onların tekrar topluma kazandırılması ve sosyal rehabilitasyon amaçlı olarak da onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Gaziantep Üniversitesi fiziki yapısı ve alt yapı donanımlarıyla büyük devasa ve kadim gelenekleri olan bir üniversite olduğu için böyle projelere ev sahipliği yapmak hem onu veriyor hem de şehrimize, bölge adliyesine ve Adalet Bakanlığına katkı sağladığımız için mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı. Rektör Prof. Dr. Ali Gür'ün konuşmalarından sonra Gaziantep Denetimi Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan tarafından projeyi özetleyen sunum yapıldı. Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Ögretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Öztürk ise, proje kapsamında yapılan Gaziantep İlimizin kültürel varlıkları olan sedef ve kilim dokuma yanında, sportif faaliyetlerle denetimli serbestlik bünyesindeki halkımızın da üniversitenin spor tesislerinde spor yapma olanağı bularak rahatladıkları, sosyal bir ortam paylaşmanın güzelliğini yaşadıklarını ve aynı zamanda ve basketbol, voleybol spor branşlarında eğitimler alma olanağını bulduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından projede görev alanlara plaket verildi.

Programa, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. Şehmus Demir, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Karataş, Cumhuriyet Savcısı Umut Mermi, daire müdürleri, dernek, vakıf ve odaların başkan ve temsilcileri katıldı.

Plaket töreni sonrasında katılımcılara, mahkumların sedef işlemeciliği ve kilim dokuma kurslarında yaptıkları ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi. - GAZİANTEP