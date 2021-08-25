Bir minibüste 21 kaçak göçmen yakalandı
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Bir minibüste 21 kaçak göçmen yakalandı

Bir minibüste 21 kaçak göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir minibüste 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir minibüste 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, TEM Otoyolu'nda denetim gerçekleştirildi. Denetim sırasında ekiplerin şüphesi üzerine durdurulan bir minibüste yapılan incelemede, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 21 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüse de el konuldu. - KOCAELİ

Bir minibüste 21 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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