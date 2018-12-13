Bir Millet İki Devlet Konseri CRR'de Gerçekleşti

CRR Senfoni Orkestrası'nın "Bir Millet İki Devlet" başlığıyla verdiği anma konserinde, Aliyev'in çok sevdiği Azerbaycan türkü ve ezgileri, çok sesli müzikle buluştu.

Sanatsever Aliyev'e Vefa Borcu

Orkestrayı Azeri şef Mustafa Mehmandarov yönetti. Konserde Azerbaycan devlet sanatçısı Azez Zeylanov, Berk Dalkılıç, Tutu Aydınoğlu ve Perihan Diana Nayır Artan solist olarak yer aldı.

Azeri sanatçılar bu konseri; yaşamı boyunca sanata ve sanatçıya kıymet veren, modern Azerbaycan devletinin kurucusu Aliyev'e, vefa borçlarını ödemek için bir yol olarak gördüklerini kaydettiler.

Anma konserinde, CRR Senfoni Orkestrası Azerbaycan halk şarkılarının yanı sıra, Üzeyir Hacıbeyli'nin "Köroğlu" ve "Arşın Mal Alan" adlı eserlerini, Fikret Amirov ve Elmira Nazirova'nın Arap temaları üzerine piyano konçertosunu, Sultan Hacıbeyov'un "Kervan", Emin Sabitoğlu'nun "Şükriyye", Qara Qarayev'in "Yıldırımlı Yollarla" ve yine Fikret Amirov'un "Nesimi Destanı" eserleri yorumlandı. Konser büyük besteci Niyazi'nin "Türk Marşı" ile sona erdi.

Aytmatov da Unutulmadı

Konserin sonunda CRR Genel Sanat Yönetmeni Aslan Özdemir sanatçılara çiçek takdim etti. Özdemir yaptığı konuşmada, Türk dünyasının en ünlü yazarlarından Cengiz Aytmatov'un doğum tarihinin 12 Aralık olması vesilesiyle, büyük düşünürü de saygıyla andı.

Hasret Köprüsü'nün Açılışında Tarihe Geçen Söz

Haydar Aliyev, 1991-1993 yıllarında Aras nehri üzerinde Dilucu ve Sederek'i bağlayan "Hasret Köprüsü" ya da "Umut Köprüsü" olarak bilinen köprünün açılışını yaparak, Türkiye ile Azerbaycan arasında resmi sınır kapısının açılışına öncülük etmişti.

Açılış sırasında söylediği "Tek Millet İki Devlet" ifadesi, iki devletin tarihi ve kültürel ayrılmaz bağlarının olduğunu bir kez daha hatırlatmıştı.