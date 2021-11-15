IĞDIR (Habermetre) - "Bir Millet İki Devlet Kardeşlik Destanı" Gösterisi Coşkuyla İzlendi Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Binlerce kişinin izlediği gösteriye Vali H. Engin Sarıibrahim ve eşi Hatice Sarıibrahim, İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, protokol üyeleri, Azerbaycan'ın Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi yetkilileri, Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunda rol oynayan kahramanların aile bireyleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Vali H. Engin Sarıibrahim yaptığı konuşmada, "Iğdır'ın kurtuluşunda, Milli Mücadele'de emeği olan, bu toprağın kazanılmasında canıyla, kanıyla mücadele eden insanların torunlarını ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 101 yıl evvel Iğdır'ın kurtuluşundaki birliği, beraberliği burada bu gece bu salonda görüyorum. Allah'tan niyazım, bu ülkeye, bu toprağa, bu millete sonsuz çalışmak, hizmet etmektir. " dedi.

İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da Iğdır coğrafyasının Azerbaycan'ın elde ettiği Karabağ Zaferi ile daha da önemli bir rol üstlendiğini belirterek şunları söyledi:

"Azerbaycan işgal edilen topraklarını kurtardı, tam 30 yıl Azerbaycanlı kardeşlerimiz sabretti ve Azerbaycan ordusu Türkiye'nin ordusuyla birlikte el ele, kol kola zaferi getirdiler. Türk'ün ne demek olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdiler. İnşallah bu coğrafyada barış çok yakın ve inşallah bütün sınır kapıları açılacak. İnsanlar kardeşlik, dostluk ve komşuluk ilişkileri içerisinde yarınlara daha umutla bakacaklar. Çünkü bu coğrafyanın insanı bunu hak ediyor. Yaşasın Iğdır'ımız, yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği. "

Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ise, bu toprakların çok acılar çektiğini ve tüm sıkıntılara rağmen düşman işgalinden kurtarıldığının altını çizerek şöyle konuştu:

"Kazım Karabekir komutasındaki, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri yüz yıllık hasrete son verdi ve dedi ki; Türk'ün karakterinde esaret yoktur, tutsaklık yoktur. İşte bu torunların dedeleri canlarını verdiler, kanlarını döktüler. O mücadeleyle birlikte bu toprakları bize vatan kıldılar. "

Programda, Iğdır'ın 14 Kasım 1920'de düşman işgalinden kurtuluşunda fedakarane mücadele gösteren kahramanların aile bireylerine düzenlenen programla plaket takdim edildi. Ayrıca Dünden Bugüne Iğdır" temalı sinevizyon gösterimi yapıldı. Program havai fişek gösteriyle sona erdi.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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