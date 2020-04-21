Bir mezra karantinaya alındı
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Kilis, Güncel

Bir mezra karantinaya alındı

Kilis'te bir mezra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

21.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:08
Bir mezra karantinaya alındı

Kilis'te bir mezra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Murtaza Caddesi'ndeki bir iş yerinde çalışanlar arasında koronavirüs hastası bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Bu nedenle işletmenin faaliyetinin ikinci bir karara kadar durdurulduğu aktarılan açıklamada, "Beşenli köyüne bağlı Aşağı Beşenli mezrasında yaşayanların tamamının kronavirüslü hasta ile temas öyküsü bulunduğu tespit edildiğinden mezranın 5 Mayıs'a kadar karantina altına alınmasına oy birliğiyle karar verildi." ifadesine yer verildi.

Köyün giriş çıkışları özel kıyafetli jandarma ekiplerince kontrol altına alınırken, bölgeye sadece köy koruyucuları nezaretinde ekmek dağıtan araçların girişine izin verildi.

Bir mezra karantinaya alındı

Kaynak: AA

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