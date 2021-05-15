Bir metrelik dev turnalar, 300 yıl aradan sonra İrlanda'ya döndü
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Bir metrelik dev turnalar, 300 yıl aradan sonra İrlanda'ya döndü

Bir metrelik dev turnalar, 300 yıl aradan sonra İrlanda'ya döndü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İrlanda folklorunun bir parçası olan, orta çağda genellikle evcil hayvan olarak tutulan ve 1700'lerde ülkede soyları tükenen dev turnalar, 300 yıldan sonra adaya geri döndü.

İrlanda folklorunun bir parçası olan, orta çağda genellikle evcil hayvan olarak tutulan ve 1700'lerde ülkede soyları tükenen dev turnalar, 300 yıldan sonra adaya geri döndü. Boyları 1,2 metreyi bulan turnalardan bir çiftin, adaya yerleşip yuva yaptığı açıklandı.

İrlanda'da 1600 ila 1700 yıllarında yaşayan ve kültürün bir parçası haline gelen ancak daha sonra ülkede nesli tükenen dev turnalar, İrlanda'ya döndü. Yetkililer, türün korunması için yerinin açıklanmadığı bir alana yuva yapan turna ailesi olduğunu ifade etti. Islah etmek için kurutulan bir bataklığa yuva yapan dev turnalar için yetkililer, bölgeyi yeniden ıslatmaya başladı.

KANAT BOYU YAKLAŞIK 3 METREYE VARIYOR

Yuva yapan turna ailesinin üremesi başarılı olursa bunun 300 yıl sonra bir ilk olacağını belirten ekolojistler, ancak kış aylarında göç sırasında ara sıra kısa bir süreliğine görülen dev turnaların boylarının 1,2 metreyi bulduğunu belirtti. Kanatları açılınca yaklaşık 3 metreyi bulan dev turnalara ait ilk yuvanın geçen sene görüldüğü ve yakın zamanda turnaların üremeye başladığı açıklandı. Bu durumun dev turnaların İrlanda'da kolonileşmeye hazır olduğuna dair bir gösterge olduğunu ifade eden ekolojistler, ilk yavruların görülmesinin birkaç yıl süreceğini belirtti.  


Bir metrelik dev turnalar, 300 yıl aradan sonra İrlanda'ya döndü
Bir metrelik dev turnalar, 300 yıl aradan sonra İrlanda'ya döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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