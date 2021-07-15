Bir metreden düşen yabancı uyruklu işçi öldü
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Bir metreden düşen yabancı uyruklu işçi öldü

Bir metreden düşen yabancı uyruklu işçi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Selendi ilçesindeki bir tavuk çiftliğinden tırın dorsesine tavuk yükleyen Suriye uyruklu bir işçi dengesini kaybederek bir metreden aşağıya düştü.

Manisa'nın Selendi ilçesindeki bir tavuk çiftliğinden tırın dorsesine tavuk yükleyen Suriye uyruklu bir işçi dengesini kaybederek bir metreden aşağıya düştü. Yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Selendi'ye bağlı Çinan Mahallesinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Selendi ilçesi Çinan Mahallesinde H.E.H. (30) isimli Suriye uyruklu şahıs tavuk çiftliğinde tırın dorsesine tavuk yüklemesi yaptığı esnada bir anlık dikkatsizliği nedeni ile dengesini kaybederek yaklaşık 1 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.E.H otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri olay ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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